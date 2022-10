Juan Minujín contó cómo fue rodar a las órdenes de Angelina Jolie: “Fue una experiencia súper extraordinaria”

escuchar

Juan Minujín es desde hace años uno de los actores más convocados y queridos por el público argentino, pero ahora su fama comenzó a trascender la frontera. El actor confirmó que filmó en secreto una película junto a Salma Hayek, dirigida por Angelina Jolie.

A propósito del estreno del film El suplente, de Diego Lerman, que lo tiene como protagonista, el actor brindó una extensa entrevista a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Allí, contó además cómo está viviendo el rodaje de la serie basada en la vida de Guillermo Coppola: “Estamos terminando la cuarta semana de grabación de esta serie de seis capítulos que recorre la vida de Guillermo desde los años ochenta hasta el 2000. Es una comedia, pero basada en la vida de alguien que tuvo pasajes muy dramáticos y muy mediáticos”, explicó.

Este no es la primera persona real que le toca interpretar, pero a diferencia de situaciones anteriores, esta vez contó con el apoyo y la presencia del personaje en cuestión. “Me tocó también interpretar al Papa -en Los dos Papas-, pero Jorge Bergoglio no es alguien que esté accesible... En este caso, Guillermo estuvo a un llamado de teléfono... Lo vi muchas veces. Y por eso estuvo bueno el trabajo de poder absorber su personalidad. El está muy entusiasmado con el proyecto”, indicó.

En otro tramo de la charla, la conductora le recordó que hace un tiempo lo consultó sobre una información que andaba dando vueltas: que había sido convocado para actuar junto a Salma Hayek en una película dirigida por Angelina Jolie. “Te pido perdón, porque en ese momento no podía contar nada, pero es cierto”, confirmó Minujín. “ Todavía no puedo decir demasiado, pero efectivamente se trata de una película que se llama Sin sangre, basada en la novela de Alessandro Baricco. La dirige Angelina Jolie y se filmó una parte en Roma y otra en Apulia. Los protagonistas son Salma Hayek y Demián Bichir ”, indicó.

“ Mi personaje ahí es muy, muy lindo. Lo único que puedo decir es que fue una experiencia súper extraordinaria. Cuando pueda contar y mostrar el material, lo voy a hacer; pero la verdad, para decirlo en pocas palabras: fue una experiencia sumamente interesante. Angelina es una directora extraordinaria, y se nota que tiene mucho background ”, agregó.

Con respecto a cómo hizo para traspasar la imagen de diva de la actriz y directora, Minujín indicó: “A diferencia de una situación en la que uno se puede cruzar con alguien como ella, como una entrega de premios, por ejemplo, en este caso ayudó mucho que estábamos muy metidos en el trabajo. Estábamos en un set de filmación. Por eso, más allá del primer impacto, porque es una persona que uno tiene muy, muy vista de muchas películas, la verdad es que al toque se dio una dinámica de mucha colaboración. Es una directora muy sensible con los actores. Se nota que tiene mucha experiencia como actriz y la sabe usar también en este rol. Y, además, tiene una mirada muy inteligente sobre lo que quiere contar, una gran capacidad de trabajo y una humildad muy grande, también ”.

“Con Salma no tuve escenas. Nuestros personajes están en momentos distintos. Ella y Bichir son actores extraordinarios y todo el equipo es de una escala que es muy linda. Es interesante trabajar en Hollywood cada tanto porque te da una noción de una escala distinta”, afirmó. Y aclaró: “No es mejor ni peor. Es una escala distinta”.

“A veces, al final del día, cuando llegaba al hotel y había tenido un buen día, me sentía muy contento de estar participando de este proyecto. Me tocaron escenas muy lindas, pero también muy difíciles y en inglés, que no deja de ser un desafío muy grande”, recordó. Sin sangre, la novela de Baricco en la que se basa el guion de la película que se encuentra en etapa de posproducción, cuenta la historia de una niña que presencia la matanza de su padre y de su hermano y, tiempo después, consigue dar con el único de los asesinos que sigue con vida.

LA NACION