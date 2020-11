Juana Viale: "Diego Maradona merecía el funeral que tuvo y también más"

Juana Viale sobre el velatorio de Maradona: "Por ahí, las formas que se utilizaron para llevarlo a cabo tenían falencias" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 01:27

El velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada convocó a miles de personas, las cuales no querían dejar de despedir y homenajear al ídolo del fútbol. En plena pandemia de coronavirus, donde el Gobierno incita a la población a respetar las normas sanitarias del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el funeral fue un foco de polémica en medio del dolor.

Durante la emisión de La noche de Mirtha en homenaje a la estrella, Juana Viale y sus invitados no pudieron dejar de referirse a lo ocurrido el pasado 26 de noviembre. "Creo que Diego merecía el reconocimiento y el funeral que tuvo, y creo que también merecía más, otra cosa", sostuvo la conductora del programa.

"Tenía que tener un reconocimiento como el que tuvo, pero por ahí las formas que se utilizaron para llevar acabo el funeral, tenían falencias", sentenció Juana en pleno debate.

Según la actriz, el Gobierno debería haber tenido en cuenta la situación que vive el mundo y procurar mayor seguridad. "En estas épocas de pandemia y cuarentena, en donde muchos tuvimos que enterrar familiares sin la posibilidad de velarlos y acompañarlos en un cementerio, o estar a su lado transitando una enfermedad, creo que no se tomaron suficientes recaudos".

"Por supuesto que hablando de Maradona era imposible no hacer un funeral para que la gente pueda despedirse", analizó sobre la situación especial. "Estamos ante varios hechos excepcionales: en una pandemia y falleció el uno".

En medio de la charla, Viale remarcó que "los chicos no van al colegio" para prevenir contagios, y que a pesar de todo se permitió una aglomeración muy grande de gente sin un control riguroso.

"Pero no fue solamente con Diego, porque él es el caso más excepcional del que podemos hablar. Hace pocos días falleció el señor Jorge Brito y también fueron varios al cementerio", remarcó la conductora, que vivió en carne propia la angustia de no poder despedirse de un ser querido. "Lo hablo con conocimiento de causa. Mi abuela no pudo despedir a su hermana y mi mamá lo pasó cuando falleció su marido".

Conforme a los criterios de Más información