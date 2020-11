El velatorio de Diego Maradona reunió a millares de personas que aguardaban ingresar a la Casa Rosada para despedir sus restos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Un grupo de dirigentes de la oposición denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, a quien acusó de haber favorecido la propagación del coronavirus al organizar el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada.

La denuncia recayó, por sorteo, en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.

Los denunciantes son Yamil Santoro y Antonio Fratamico, dirigentes de la coalición Republicanos Unidos, fuerza liberal liderada por Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido.

Acusaron a Fernández de haber generado una situación violatoria de las normas sanitarias del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO, Decreto n.° 875/2020) decretado por el propio Poder Ejecutivo, al haber convocado masivamente al funeral de Maradona.

Dijeron que cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. "El jefe de Estado ha quebrantado uno de los principios fundamentales que establece nuestra Ley, el principio de igualdad", sostuvieron.

"Claramente, con la convocatoria y la disposición de un protocolo improvisado (y, a todas luces, según lo que pudo verse a través de los medios de comunicación, ineficaz e insuficiente) para llevar a cabo el funeral de Diego Maradona, se está estableciendo un doble estándar en materia de funerales, que depende de la condición de cada uno: si sos famoso o no. Si no lo sos, se aplican las normas sanitarias preventivas del COVID-19 (DISPO); si lo sos, no existe norma alguna que prohíba reunir, en la Plaza de Mayo, en las calles aledañas y en la mismísima Casa de Gobierno, a millones de personas", escribieron los dirigentes.

