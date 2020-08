Juana Viale: "Hay gente a la que no le gusta la mesa y se baja a último momento" Crédito: Instagram Juana Viale

Después de vivir más de cuatro meses en cuarentena, el debate sobre cuales deben ser las medidas a tomar para prevenir el contagio masivo de coronavirus comienza a ser cada vez más frecuente. En La noche de Mirtha, Juana Viale aprovechó el espacio para dar su opinión y expresar su deseo de volver a cierta normalidad. Además, mientras hablaba del tema, contó que hay ciertos miembros del gobierno que no quieren participar de sus programas.

"Hay que aprender a vivir con el covid, con los protocolos. No se puede seguir anulando al ciudadano de poder tener una economía, porque ya no se trata de querer un ingreso para ganar plata, sino de empezar a remediar todo este agujero", expresó la conductora interina. "Todo esto se parece a esas tormentas de arena, que está soleado y de repente se anuló el día".

En ese momento, mientras conversaban sobre cuanto tiempo más se iba a extender la cuarentena, Osvaldo Bazán le preguntó en tono de chiste si estaba lista para hacer la temporada de verano en Mar del Plata con el programa de su abuela. "Ojalá la haga en teatro", afirmó la actriz. "Hay que armar un protocolo para el teatro, otro para poder filmar, otro para que los músicos puedan tocar", enumeró.

"El tema de mantenernos aislados en las casas produce daños, que no los vamos a ver ahora, sino que van a aparecer más adelante. Encuentro que muchas personas no van a fallecer de covid, sino de consecuencias como infartos, sedentarismo, depresión...", continuó mientras explicaba su postura. "Es importante que se hagan protocolos. Así como hay para el congreso, ¿Por qué no para los teatros? Es fundamental, hay muchas personas que sin el teatro están en una situación muy crítica. Y no hablo de productores y actores, sino de todos los que hacen que suceda una obra, como el maquinista, el acomodador, el boletero y tantos más".

El debate continuó con un análisis sobre el accionar del gobierno durante este tiempo, lo que derivó en la frase que pronunció en el mes de febrero el ministro de salud, Ginés González García, en donde afirmaba que el virus no iba a llegar a la Argentina. "Se equivocó", expresó Juana.

"Ahora tenes otra polémica. Invitalo a Gines y vas a ver", le respondió Bazán. "Yo por mi que vengan todos los del gobierno", afirmó la nieta de Mirtha antes de contar una intimidad del detrás de cámaras. "Hay gente que no quiere venir y hay gente que no le gusta la mesa y se baja a último momento porque dice que no está balanceada".