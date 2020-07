Coronavirus: el lunes reabren los cines, teatros y museos en Uruguay

Los teatros volverán a abrir en Uruguay Fuente: LA NACION - Crédito: Diario El País

Alejandro Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 15:37

A mediados de marzo se decretó la cuarentena en Uruguay. La medida preventiva para controlar el avance del Coronavirus implicó el cierre de salas de teatro, cines y centros culturales. Pero en las últimas semanas, con la situación sanitaria controlada, la vuelta dentro de la "nueva normalidad" era materia de debate para el sector.

Este jueves, el gobierno del vecino país publicó los protocolos pendientes para que, desde el lunes, el público pueda volver a los teatros, cines, museos y centros culturales. La situación se venía debatiendo desde hace tiempo en un clima de tensión entre las partes. Hasta el momento la única actividad cultural que estaba habilitada era la musical, debido a que ya hubo conciertos en salas grandes con poco público y estrictas medidas sanitarias.

"Debemos entender todos que, así como los uruguayos tenemos tendencia a tener tres millones de técnicos de fútbol, estamos un poquito con la tendencia de tener tres millones de expertos en política sanitaria. La decisión de las aperturas está en manos del Ministerio de Salud Pública y del grupo de expertos de alto nivel que asesoran al Gobierno. No es el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) ni las salas los que dicen 'ahora podemos abrir'", subrayó ayer Pablo da Silveira, encargado del área. La reapertura de las salas había sido anunciada el miércoles, pero recién ayer se oficializó con la publicación de los protocolos. Uno de ello se centra en las salas de espectáculos y, el otro, rige para museos, galerías de arte y espacios culturales.

Los protocolos

En lo que hace a salas, se trata de un documento compuesto por 25 puntos con una aclaración final: "La continuidad o interrupción de los servicios quedará sujeta a la evaluación que realicen las autoridades de la evolución de la curva de contagio de la pandemia.". Además de las medidas de higiene de las salas, el uso de tapabocas, la desinfección de lugares de circulación, la medición de la temperatura corporal, la ventilación de los recintos o la recomendación de fortalecer la compra online, el protocolo incluye una serie de modificaciones en las dinámicas de las salas y de los mismos espectáculos. Por lo pronto en esta etapa no podrá haber contacto físico entre los intérpretes, por lo cual se propone adaptar las puestas. Desde otra perspectiva los gestores de estos espacios no podrán hacer más de una función diaria y en lo que hace al aforo establece que los espectadores deberán sentarse en filas alternas, que las familias numerosas podrán sentarse de dos en dos dejando una butaca libre y que la distancia mínima entre el escenario y la primera fila no deberá ser inferior a 5 metros. En esta primera etapa el documento sugiere un aforo del 30 por ciento.

La sala de CInemateca a la que podra ingresar 32 espectadores Fuente: LA NACION - Crédito: Diario El País

La coordinadora general de Cinemateca, María José Santacreu, aclaró al diario El País que abrir sus salas bajo estas condiciones será asumiendo la pérdida económica que implica realizar solamente una función diaria y con la capacidad limitada. "Pero nos morimos de ganas de volver y vamos a volver como sea", aseguró. "Es complicado porque los costos son altos para las funciones y condiciona las películas a estrenar porque no vas a recuperar el costo de comprarlas". Bajo esta normativa, en la sala más grande de Cinemateca solamente podrán ingresar 32 espectadores. Por su parte, al director del Teatro El Galpón, Héctor Guido, dijo esta mañana en declaraciones radiales que "el protocolo limita la puesta en escena".

Washington Sassi preside la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI). En diálogo con LA NACION cuenta el proceso hasta llegar al anuncio de ayer. "Todo el tránsito fue muy complejo. Empezó el 11 de mayo cuando el Teatro El Galpón, que tiene una sala muy grande para lo que es el circuito independiente, presentó un protocolo para empezar a hacer funciones. Eso estuvo guardado en un cajón hasta junio cuando fue presentando al Ministerio de Salud. Desde el FUTI también presentamos nuestro propio protocolo, tomando como base experiencias alemanas y portuguesas, que lo elevamos a Cultura. Ya en ese momento nos comunicaron que la presencia del público recién sería en la tercera etapa, que es en la que entramos ahora. En verdad, este nuevo protocolo atenta contra la apertura de todas las salas porque solamente podrán abrir las de aforos importantes. Pero es necesario dejar en claro que se ha dado un paso importante, falta analizar los casos particulares", explica. Hoy mismo tendrán una reunión para debatir estos puntos para, luego, hacer algún planteo a las autoridades para analizar el tema del aforo y la distancia entre los creadores y público en salas pequeñas.

En Uruguay se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo. Según datos del jueves 30, el país tiene 1.237 casos positivos de COVID-19 y 35 fallecidos. De este lado del Río de la Plata la situación es distinta. Y en lo que hace a la reapertura de salas, los gestores teatrales aguardan definiciones oficiales para saber si la semana próxima o la siguiente comienza la fase 1 del protocolo que permitirá, por ejemplo, poder filmar obras, bajo estrictos protocolos, para poder subir a la red.