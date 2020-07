Mirtha Legrand, sobre su posible regreso a la televisión: "Me estoy cuidando, no es momento de arriesgarme"

Pablo Mascareño 28 de julio de 2020

"No voy a volver a hacer mi programa por ahora", dijo Mirtha Legrand a LA NACIÓN. La diva no tiene pensado regresar a la conducción de sus cenas sabatinas ni de los tradicionales almuerzos de los domingos, al menos hasta que la situación pandémica se encuentre estabilizada e implique menos riesgos para su salud: a pesar de su excelente estado de salud, Mirtha es consciente de sus 93 años y, en consecuencia, de encontrarse en un grupo de riesgo de suma vulnerabilidad. "Me estoy cuidando, no es momento de arriesgarme", reconoció.

La desmentida de Mirtha cierra un día de encontradas versiones sobre su regreso a la televisión. Por la mañana, Ángel de Brito, en su programa de eltrece, había asegurado que la vuelta de Chiquita estaba muy cerca . "Mirtha vuelve en breve a la televisión. Van a armar un estudio de TV en su departamento. Con cámaras, con luces, con todo para que ella pueda participar de su programa", afirmó el conductor en Los ángeles de la mañana. Además, explicó que la diva "no va a recibir invitados, sino que va a hacer un móvil para intervenir en su programa" desde su casa. "A Mirtha no le gusta hacer móviles, pero es la forma que encontró la producción para que vuelva hasta que todo esto pase", sumó.

La transmisión desde el piso de la diva en Palermo era una opción, frente al deseo de las autoridades del canal de un regreso a su pantalla. Sin embargo, para poder concretar un móvil en directo es necesario, por mínima que sea, una infraestructura de cámaras e iluminación acorde a las necesidades de una estrella como Legrand. Este montaje implicaría la presencia de varios técnicos trabajando en el living de Mirtha. Sabido es que, a pesar de cumplirse con los más estrictos protocolos, el Covid-19 es un virus altamente contagioso y el AMBA se encuentra en un momento álgido de transmisión social, con lo cual no sería el momento adecuado para que una mujer de 93 años se exponga de esa forma. El caso de Andy Kusnetzoff encendió varias alertas en la industria televisiva. Sus colaboradores y allegados no dudaron en afirmar que Andy es una de las personas del medio que más recaudos toma, y aún así el conductor de PH se contagió coronavirus y acaba de regresar a la convivencia con su familia gracias al alta médica, luego de varios días de tratamiento. Su caso habla a las claras que el riesgo siempre está presente, más allá de los cuidados preventivos tomados.

Otra de las opciones que se manejan con respecto a la reaparición de Mirtha en sus programas, ahora conducidos por su nieta Juana Viale, es a través de alguna plataforma de videoconferencias, muy difundidas en estos tiempos de cuarentena. De todos modos, también esta opción implicaría un cuidadoso trabajo de iluminación. Además, en caso de mostrarse ante el público, la diva cumpliría con los rigurosos rituales de maquillaje, peinado y vestuario, lo cual también implicaría el contacto con los profesionales de cada rubro. ¿Vale la pena que Mirtha se exponga al contacto con tanta gente más allá de la utilización de tapabocas, lavado de manos, y sanitización de instrumental? Obviamente, la distancia social de dos metros es imposible tratándose de los rubros mencionados.

¿Cuándo? ¿Cómo?

Por el momento, Juana Viale continúa al frente de los ciclos conducidos por su abuela

Mirtha solo condujo 4 programas desde su debut en marzo y hasta la implementación de la cuarentena, luego de unas vacaciones en Mar del Plata. En las dos últimas emisiones que la contaron como conductora, no dudó en mostrar al aire la aplicación del alcohol en gel como medida preventiva ante el virus que comenzaba a acercarse al Río de la Plata. La pandemia se agudizó y la diva tuvo que abandonar la concurrencia al set, dejando sus programas en manos de Juana Viale, quien no solo ganó mucha desenvoltura y frescura al frente de los mismos, sino que hasta logró muy buenas mediciones de audiencia y repercusiones mediática a partir de las charlas que mantiene con los invitados. No es poco tratándose nada menos que de un reemplazo que debió ser resuelto rápidamente. El domingo pasado, justamente con Ángel de Brito y Marcelo Polino como invitados, se habló sobre la posible vuelta de Mirtha para ocupar su lugar. Fue su propia nieta quien aseguró que hasta que no estén las seguridades dadas en torno al virus que azota al mundo, su abuela no volvería a pisar un set de televisión.

¿Cómo sería ese regreso? La idea de realizar intervenciones desde el living que balconea a la avenida Del Libertador parece no ser del agrado ni de Mirtha. Habrá que esperar un poco más para que se produzca el encuentro con su público, más allá que ya realizó alguna intervención telefónica para conversar al aire con su nieta. "Vamos a ver si en septiembre u octubre puedo volver, siempre y cuando, todo esté más tranquilo", reconoció la diva a LA NACIÓN. Mirtha transcurre sus días acompañada por Elvira, su asistente por casi cuatro décadas. Casi nadie pisa su departamento; solo su nieto Nacho Viale y su hija Marcela Tinayre suelen visitarla con cierta asiduidad.

Este no ha sido un año fácil para los Legrand-Tinayre. El sábado 22 de febrero, la relacionista pública Sofía Neiman falleció mientras disfrutaba de una cena con amigos en la residencia de Daniel Hadad en Punta del Este. Al momento de descompensarse, a su lado se encontraba su íntima amiga Marcela Tinayre. El viernes 1° de mayo, mientras dormía su habitual siesta, falleció Silvia Goldy Legrand, la melliza de Mirtha a quien la unía una relación por demás estrecha. El domingo 19 de julio, luego de luchar varios años contra el Parkinson, murió Marcos Gastaldi, marido de Marcela Tinayre, quien cuidó de su esposo con extrema dedicación. Ese mismo fin de semana, fallecía, en Rosario, el marido de una amiga de la conductora de Las Rubias, el ciclo que Tinayre conduce por NET TV. La seguidilla de momentos dolorosos no da tregua a la dinastía pública más famosa del país. Sin dudas, la muerte de Goldy fue un golpe duro para todos, pero, sobre todo, para Mirtha, quien, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, no pudo despedir a su hermana de manera presencial.

Sabido es que para Chiquita el trabajo es una verdadera terapia. El "les he dado mi vida" que despierta humoradas, es bien cierto. Desde los 14 años, Rosa María Martínez Suárez no ha hecho otra cosa que trabajar, para llevar adelante esa vocación que la convirtió en la conductora más longeva y con el récord internacional de conducir un mismo programa desde hace 52 años. Esa vocación, que fue terapia cuando enviudó o cuando falleció su hijo Daniel, hoy no está presente en su vida. El duelo por su hermana adorada ni siquiera puede ser paliado con algunas horas de trabajo por semana: si para cualquier mortal es duro, para una señora de 93 años, es aún peor. No se priva de opinar, de sugerir invitados y de mirar, religiosamente las cenas y los almuerzos, sus programas, para aconsejar a su nieta, quien siempre tiene una palabra de afecto y un guiño cómplice a través de las cámaras.

La vuelta de la reina madre a ocupar su cetro es una verdadera incógnita. "No me quiero descuidar, ojalá pueda volver cuando comience la primavera", se esperanzó al ser consultada por LA NACIÓN. La idea es que Mirtha pueda volver al menos para conducir la etapa final de la temporada 2020 de sus programas.

¿El regreso, durante algunas semanas, será su despedida definitiva? ¿Será diciembre el mes elegido para retirarse, definitivamente, de la actividad artística? Alguna vez, soñó con despedirse de su público en Mar del Plata, ante esas multitudes que convoca su figura cada verano. La terraza frente al mar del hotel Costa Galana, en la que suelen reunirse cerca de tres mil personas para verla personalmente, sería el marco perfecto para que una estrella de su calibre se retire de la profesión. De todos modos, aún es difícil imaginar el verano cuando el inverno está marcado por una pandemia inusitada. Por otra parte, la industria televisiva atraviesa un momento catastrófico a nivel financiero debido, también, a las restricciones a las que obliga un virus de la naturaleza del coronavirus. Si el verano pasado, debido a que no cerraban los números, eltrece no emitió el programa de Legrand desde Mar del Plata, a pesar que su conductora dijo que lo haría gratis con tal de estar allí como todos los años, es muy difícil imaginar que el verano 2021 sea más amable para las arcas de la televisión.

Mirtha espera regresar pronto, aunque desmiente hacerlo a través de la virtualidad. De todos modos, tratándose de ella, todo puede suceder. La mesa está servida y su público esperándola.