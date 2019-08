Julián Serrano dijo que es 80% vegetariano con un curioso tuit

Crédito: Sebastián Rodeiro

A partir de los incendios en el Amazonas, el cuestionamiento moral en relación al impacto de las actividades del ser humano en el planeta se puso en el centro de la discusión, sobre todo en las redes sociales. En este contexto, Julián Serrano decidió confesar que realizó un drástico cambio en su alimentación a través de un curioso tuit.

"No soy vegetariano, pero sí reduje el consumo de carne un 80 por ciento... Para los que preguntan", dijo el youtuber. Pero también contó que tuvo un acercamiento con un animal y le hizo cambiar de parecer. "Además, el otro día acaricié unos terneros en el campo...", expresó. Y fiel a su estilo, polémico y sin importarle el qué dirán, remató: "Prefiero que empecemos a comer humanos".

A principios de agosto, el actor e influencer renunció al Bailando. ¿La razón? Muchos dicen que el detonante fue Ángel de Brito, después de dar a conocer un supuesto romance entre el youtuber y la Instagramer Sofía Morandi, su pareja en el certamen de ShowMatch.

"Ha sido un placer" y "Siamo fuori", escribió primero en su cuenta de Twitter y luego posteó un video en Instagram explicando su decisión. "No sabía si hacer este video o no, me explotó el celular, me están llamando de todos lados y me parece la mejor forma de comunicarlo. Es verdad, doy un paso al costado, no fue una decisión apresurada. Es algo que vengo pensando hace bastante tiempo. Creo que es lo mejor, que no venía dando la energía y la entrega que el programa amerita. Necesito reconectarme con lo que a mí me gusta, con la música, con todo lo que sea contenido online. Me parece que es lo mejor para todos esta decisión: para el certamen, para el equipo, para mí, para el sueño", aclaró. Tras ello, apuntó que se va "muy contento" y con "recuerdos hermosos" que pretende conservar "como tesoros".

Serrano agradeció a la producción del programa, a Marcelo Tinelli, a su partenaire, a su familia y a su novia, la actriz Marlena Narvay, por su apoyo. "Gracias a mi amooor @malena.narvay, por bancarme en todas y por estar siempre en las buenas y en las malas", escribió. Además, reafirmó su amor con una foto en la que se los ve sonrientes y abrazados, para disipar toda sospecha de crisis.