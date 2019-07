Sofi Morandi: "Pudo haber pasado, pero no pasó nada con Julián Serrano"

Luego de haber sido acusado de infiel, su compañero abandonó el "Súper Bailando" y la conducción de STO Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 17:29

Anoche, los campeones de la última edición del Bailando por un sueño vivieron su peor noche. Antes de dar su devolución, Ángel De Brito los acusó de haber estado "a los besos" en un boliche. Y si bien tanto Sofi Morandi como Julián Serrano negaron esos rumores, se los notó incómodos, como nunca antes se habían mostrado en ShowMatch.

Este viernes, como consecuencia de lo ocurrido, Serrano anunció su renuncia al certamen, baja que afirma que venía sopesando hace tiempo y que argumenta que se debe a motivos personales.

"Ha sido un placer" y "Siamo fuori", escribió primero el influencer en su cuenta de Twitter y luego posteó un video en Instagram explicando su decisión. "No sabía si hacer este video o no, me explotó el celular, me están llamando de todos lados y me parece la mejor forma de comunicarlo. Es verdad, doy un paso al costado, no fue una decisión apresurada. Es algo que vengo pensando hace bastante tiempo. Creo que es lo mejor, que no venía dando la energía y la entrega que el programa amerita. Necesito reconectarme con lo que a mí me gusta, con la música, con todo lo que sea contenido online. Me parece que es lo mejor para todos esta decisión: para el certamen, para el equipo, para mí, para el sueño", aclaró. Tras ello, apuntó que se va "muy contento" y con "recuerdos hermosos" que pretende conservar "como tesoros".

Serrano agradeció a la producción del programa, a Marcelo Tinelli, a su partenaire, a su familia y a su novia, la actriz Marlena Narvay, por su apoyo. "Gracias a mi amooor @malena.narvay, por bancarme en todas y por estar siempre en las buenas y en las malas", escribió.

Horas más tarde, Tinelli anunció en Twitter el nombre de la persona que reemplazará a Serrano en el concurso. "Ante la renuncia de Julián Serrano, su reremplazante para acompañar a la campeona Sofi Morandi, será el coach de ellos, Nico Merlín", señaló.

Chato Prada, productor del ciclo, también habló en un programa televisivo sobre la polémica salida. "El miércoles a la tarde Julián me dijo que se bajaba porque no la estaba pasando bien a título personal, no con Sofi, ni con Nico, su coach. Me dijo que había empezado análisis, que era una decisión personal que venía pensando hace un tiempo y que se sentía un poco incómodo en este último tiempo", explicó el empresario, tras indicar que la renuncia tomó por sorpresa a la producción.

Sobre la salida de su compañero, también habló Sofi Morandi, entrevistada por Hay que ver (canal 9): "Fue muy incómodo lo que pasó anoche. Yo a Male (Malena Narvay, actriz novia de Serrano), la conozco. Sabe que ésta es la noticia de la no noticia. No hablé porque no somos amigas y tampoco me quiero meter en temas de pareja. Me quedo tranquila porque sé que Juli le da tranquilidad a su novia. Niego rotundamente lo que dijo Ángel. Es parte del show", aclaró rotunda.

Sofía, que estas vacaciones de invierno protagoniza El mago de Oz en el Teatro Coliseo, continuó: "Nunca me había pasado eso en tele. Estaba temblando. Tendré que aprender a sonreír. Fue un bombazo. Aunque para nosotros no tanto porque ya nos imaginábamos; habíamos tenido charlas sobre su posible renuncia. Va a ser para mejor porque Julián no se estaba sintiendo cómodo y tiene otros proyectos. El limite esta cuando uno deja de disfrutar".

Cuenta Sofía que de esa salida a un boliche de la que habló De Brito y en la que supuestamente ella y Julián se besaron, nada fue cierto. "Si hay fotos y videos, que los muestren. No hay nada. Es verdad que pudo haber pasado, pero no pasó. Mi abuela se enojó y me preguntó qué decían. Yo la tranquilizo. Estábamos los dos nerviosos porque nunca tuvimos una situación así", explicó.

La concursante también realizó un emotivo posteo de despedida en Instagram dedicado a su compañero y al público que apoyó a la pareja. "Gracias a todos los que bancaron #SERRANDIN. Terminó una etapa re linda y terminó bien!! Fue muy flashero todo lo vivido chabóoon. Cambió nuestras vidas. Sé que Juli lo venía pensando hace mucho. No fue una novedad para el trío. Me quedo contenta porque sé que está seguro y tranquilo con la decisión. Es muy intenso lo que se vive ahí, uno tiene que sentirse cómodo y creo que el límite está cuando se deja de disfrutar", escribió.

Por la tarde, además, se anunció que Serrano decidió abandonar también la conducción de STO el programa que conducía también junto a Morandi los sábados a las 23 por América.