El influencer de 27 años expresó su deseo de irse del país y contó los motivos

El influencer Julián Serrano expresó su deseo de irse del país y explicó los motivos por los que le gustaría vivir "otra experiencia". En diálogo con el ciclo radial Esto no es Hollywood (Mucha Radio), el youtuber de 27 años fue crítico sobre el presente económico de la Argentina y aseguró que sueña con un destino en particular: "Me iría a Australia a juntar cocos"

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram y 250.000 suscriptores en YouTube, el artista se sinceró sobre sus ganas de empezar una nueva etapa en otro continente: "Me gustaría irme del país para vivir la experiencia, y claro que el contexto del país influye bastante".

"A mí me fue bien y cumplí los sueños que quería, pero no siempre es así. Viajé a Paraná y vi a mis amigos, que son kinesiólogos, analistas en sistemas, médicos; estudiaron seis años y la plata no les alcanza", continuó.

A su vez, confesó que está indignado porque "el mérito académico no alcanza para progresar en nuestro país" y agregó: "A mis 27 años yo quisiera tener mi auto, mi departamento, darme algún gusto, más si uno estudió una carrera universitaria y se rompió para tener una vida cómoda".

"Eso en la Argentina no se puede y me da mucha bronca", sentenció el joven que causa sensación en las redes sociales. También contó que tiene la ciudadanía italiana pero que todavía no conoce Italia, y volvió a expresar su deseo de vivir en el exterior: "Me gustaría tener la experiencia de vivir afuera. Tenía ganas de ir a juntar cocos a Australia. O ser bartender, aunque sea un mes, unas vacaciones donde también trabaje un poco".

En cuanto a su situación sentimental reveló que mantiene su soltería -estuvo en pareja primero con Oriana Sabatini y luego con Malena Narvay- y que "se siente bien así". Sobre el final, aseguró que a pesar de la cuarentena por la pandemia de coronavirus trata de ser agradecido todos los días: "Siempre estoy en la eterna búsqueda".