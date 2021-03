Julián Weich disparó contra MasterChef Celebrity: “Sé dónde están los hilitos”

Julián Weich opinó sobre uno de los fenómenos televisivos de los últimos años: el reality gastronómico MasterChef Celebrity de Telefe que va por su segunda edición y que mantiene su rating del año pasado.

En diálogo con Por si las moscas, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor aseguró que el programa le resulta aburrido porque ya sabe cómo funciona el detrás de escena de un reality.

“No me engancha MasterChef, me aburre”, sentenció. “El haber producido realities me desencantó, si me mostrás cómo vuela David Copperfield no me sorprende porque ya sé dónde están los hilitos, acá me pasa lo mismo”, argumentó, respecto al motivo de su desencanto con el programa. Asimismo, fue muy duro con la decisión de las productoras de incluir en dichos formatos a influencers porque, según lo que él percibe, no transmiten lo mismo que en sus redes sociales.

Julian Weich y Maby Wells vuelven a trabajar juntos en un proyecto radial Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

“Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito, lo que se necesita es calidad en los programas. Por ejemplo, con nosotros no funcionó Belu Lucius [en el ciclo Vivo para vos], pero en MasterChef la rompió. Eso demuestra que los seguidores de las redes sociales no necesariamente van a seguir a los personajes en la tele. Lo que importa es el formato, el programa, la calidad del programa y si ese personaje cuadra en ese marco, ahí es cuando funciona”, explicó el conductor, aludiendo a cómo este año también se apunta a ese público con la incorporación de Dani “La Chepi”.

Tiempo de cambios

Está abordando un nuevo desafío laboral con Maby Wells, quien fuera su compañera en el recordado programa Sorpresa y media. La dupla hace Otra vez juntos, magazine que va de lunes a viernes de 10 a 13 por La Uno 103.1.

“Queremos pasarla bien, que esto funcione y que sea una fuente de trabajo para mucha gente. La idea es informar, pero también acompañar y entretener a la gente intentando a la vez generar un espacio de sentido común. Vivimos la misma realidad que ellos, en el mismo país. Nos pasan las mismas cosas”, le contaron a LA NACION en una entrevista exclusiva.

