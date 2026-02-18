Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando: una salida entre amigos, una celestina famosa y el inminente casamiento

Esta historia no es de un amor a primera vista, pero sí es tan romántica como cualquier otra. No comenzó con una cita o un encuentro a solas, sino que se dio en otro contexto y con varias personas alrededor. Y la cupido de esta pareja es una famosa, que hoy celebra que sus amigos van a casarse después de casi ocho años juntos.

Todo comenzó una noche porteña de 2018. Gimena Accardi invitó a Julieta Nair Calvo y a un grupo de amigos a un bar, propiedad de Andrés Rolando, empresario gastronómico y uno de los dueños de cuatro de los bares de renombre de la ciudad de Buenos Aires. Por caso, en alguna oportunidad recibieron la visita de Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo.

Pero los protagonistas de esta historia son otros. Gimena tenía claras sus intenciones: siendo amiga y conociendo a ambos, intuía que Julieta y Andrés tendrían mucho en común. Por ese entonces, las actrices compartían elenco en la ficción Mi hermano es un clon (por eltrece, protagonizada por Nicolás Cabré) y Accardi le adelantó a su amiga que tenía “alguien para ella”. Quería presentarlos para que se permitieran conocer. Aunque no se dio todo ese día ni en ese lugar.

Sin embargo, aquella noche, tanto para Julieta como para Andrés pasó desapercibida en su calendario, fue una más entre amigos y colegas. Ninguno de los dos encontró la oportunidad para hablar en persona a solas.

Más tarde, la actriz contaría que incluso tuvo la sensación de que no le había gustado a Andrés. Esa vez su intuición falló. Es que el empresario no quiso involucrarse de más en la noche de amigos y decidió dejar sus palabras para más tarde, en privado y por mensaje, vía que los terminó de unir más adelante.

La velada continuó entre amigos y Rolando se acercó a la mesa para saludar y avisar que se retiraba. “Cualquier cosa me avisan…”, deslizó el empresario que quería que sus invitados disfrutaran.

“Lo vi y me gustó, pero él no me dio bola. Él dice que fue una estrategia, yo me fui toda montada y ni bola”, contó la actriz tiempo después.

Una salida de amigos derivó en un romance, familia y pronto casamiento para Julieta Nair Calvo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Volviendo a aquella noche, cuando Julieta pensó en tomar su teléfono y enviarle un mensaje, vio que él se había adelantado. Sonrió en silencio y hasta se sorprendió por el contenido que leyó en la pantalla de su celular. Palabras más, palabras menos, era lo mismo que ella había pensado escribirle: “Espero que la hayas pasado bien”. Él buscaba ser un buen anfitrión. Y algo más.

Futboleros

Así empezó el ida y vuelta entre ellos. Entre mensajes, audios y llamadas comenzaron a conocerse mejor, a saber de los gustos del otro, a encontrar puntos en común. Y también a encontrar sus diferencias. Una fue demasiado contra: ella es hincha de Independiente, mientras que él es fanático de Racing. Y aquello, lejos de ser una contra, les permitió bromear al respecto, y hasta chicanearse en cada clásico o partido importante para los equipos de Avellaneda.

Por caso, aquel primer contacto la noche en que se conocieron no fue por WhatsApp, ya que ninguno de los dos todavía tenía el teléfono del otro. Fue por Instagram: la actriz supo de sus diferencias futboleras y pensaba bromear al respecto, como para darle comienzo al diálogo. Sin embargo, cuando buscó al empresario por la red social y fue a los mensajes privados, vio que él ya le había escrito. Pero como ella tiene muchos seguidores (actualmente la siguen casi tres millones de personas), lo había recibido en la carpeta de spam.

Luego de tanta charla, decidieron encontrarse solos por primera vez. Ahora sí, como una cita. Y no se separaron nunca más. El tiempo, el destino, ellos dos y Gimena en un principio, hicieron lo suyo. Se enamoraron, afianzaron su relación y apostaron a un futuro juntos. Entre sus proyectos, el primero fue la convivencia. Más tarde, decidieron buscar su primer hijo, y en marzo de 2022 llegó Valentino.

Julieta Nair Calvo, Andrés Rolando y su hijo Valentino en una postal de 2022 instagram @julietanaircalvo

Cuando anunció su nacimiento a través de las redes sociales, la actriz lo hizo con un fragmento de la canción “Quedándote o yéndote”, de Luis Alberto Spinetta: “Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz”.

Y agregó: “La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. Gracias nos queda chico”. Luego de agradecer a todo el equipo médico que la asistió en el parto, le dedicó unas emotivas palabras a quien hoy es su futuro esposo: “A vos mi amor, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento me las quedo tatuadas en el corazón. Ahora sí: somos mucho más que dos. Bienvenido, Valentino”.

Más tarde, decidieron agrandar su familia y que Valentino fuera hermano mayor. En enero de 2025, nació Isabella. Y otra vez la actriz conmovió en sus redes sociales con el anuncio. “Llegó el otro amor de nuestra vida y todo se multiplica”, escribió Julieta hace un año.

“Hola Isi, te amamos infinito para todas las vidas. Tenemos la familia que siempre soñamos. Agradecidos para siempre”, sumó quien otra vez agradeció al sanatorio en el que fue atendida, y advirtió a sus seguidores: “Estamos perfectos. Gracias a todos por sus mensajes llenos de amor. Más tarde les cuento cómo fue todo”.

Frente al mar

Un año más tarde, Andrés tenía todo planeado. Decidió declararle su amor a su pareja frente a sus hijos, el resto de su familia y amigos, quienes fueron testigos de una noche soñada de verano en la playa. Sin vergüenza, pero algo nervioso, el empresario tomó un micrófono y le habló a su gente. Julieta estaba a su lado y llevaba a su beba en brazos.

“Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor. Tan amorosa, que ilumina mi día a día. El futuro no lo puedo imaginar sin mi familia, por eso...”, dijo el hombre en su discurso antes de arrodillarse y sacar de su bolsillo una cajita con el anillo de compromiso.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando, muy enamorados

Ella, luego de expresar su verdadera sorpresa, aceptó, claro. Y, una vez más, decidió compartir su alegría a través de las redes sociales. “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”, escribió cuando comunicó públicamente la buena nueva.

Entre los cientos de miles de mensajes que recibieron en la publicación, se destacó uno que no podía faltar: el de Gimena Accardi. “Oficialmente me recibí de cupido. Felicitaciones, amigos”, celebró la actriz, recordando aquella presentación en 2018, ocho años atrás. “Todo tuyo”, respondió Calvo, feliz de haber aceptado ir a aquel bar y que, definitivamente, le cambió la vida.

“(Andrés) es el hombre que siempre soñé, pero más de lo que soñé. Nunca me hubiese imaginado un hombre así. No desde el ideal romántico, sino desde la cotidianeidad, el compañerismo y la forma de armar equipo”, se sinceró Julieta tiempo atrás en una entrevista con Fernando Dente en América.

En otra oportunidad también contó que soñaba con un compañero de vida como su futuro marido y una familia como la que formaron. Por caso, hasta el 2018, había un deseo que se repetía en cada cumpleaños de ella: “Gracias, vida, por esta familia divina. Un deseo que pedí en muchas velitas a lo largo de los años. Así, tal cual mi tesoro, mi sostén. Empiezo un año más sintiéndome muy amada. Gracias”, escribió la artista en su cuenta de Instagram a fin de año, sin saber que semanas más tarde, llegaría la romántica propuesta de casamiento.

Por estos días, Julieta y Andrés se encuentran disfrutando de su compromiso y todavía no anunciaron la fecha de su casamiento, así como tampoco adelantaron el tipo de ceremonia que eligieron para celebrar su amor. Si será por iglesia, si será algo íntimo para amigos y familiares, o si harán una megafiesta. Esos detalles aún están por verse. Mientras tanto, continúan viviendo su presente, con sus hijos y su día a día. Solo que ahora con un proyecto que los tiene muy entusiasmados: organizar el “Sí, quiero”.