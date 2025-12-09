Gimena Accardi se sinceró sobre cómo lleva su soltería: “Estoy un poco asexuada”

Pese a que pareciera estar cien por ciento enfocada en su carrera, sobre todo con el inicio del proyecto audiovisual TILF (Teacher I’d Like to F*ck), el cual no solo dirige, sino que también protagoniza, los rumores de romance no le escapan a Gimena Accardi. Desde que se separó de Nico Vázquez, la actriz fue vinculada sentimentalmente con varios hombres, entre los que se encuentra el coprotagonista de su drama erótico, Joaquín Cordovero, más conocido por su nombre artístico, Seven Kayne. Sin embargo, en las últimas horas, contó detalles de cómo atraviesa su soltería y sorprendió a todos.

Gime Accardi y una osada imagen junto a Seven Kayne (Foto: Instagram/@gimeaccardi)

En medio de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, desde La mañana con Moria (eltrece), quisieron ahondar en cómo transita su presente. “Perdóname que vaya a este tema. Ustedes mantienen un equilibrio perfecto, nadie me lo está pidiendo, simplemente participé de esa noche del Martín Fierro [de teatro], que estaban todos, y yo adivine cierta tensión y ojo de loca, nunca se equivoca. En este estadio de tu vida, ¿cómo te encontrás con este tema? ¿Estás relajada? ¿Estás manteniendo un equilibrio?“, quiso saber Moria Casán.

Gimena Accardi rompió el silencio en La mañana con Moria (Foto: Captura TV)

Al escucharla, la artista le dijo: “El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy abocándome mucho en el laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo esté bien es lo importante“.

En ese sentido, la conductora repreguntó: “¿Qué le dirías a alguien que está atravesando algo así? Para qué se vea empoderada con su trabajo, para que sienta que lo que hace la resignifica. Hay siempre una cuestión humillante en toda separación, siempre hay un tufillo que te inunda. ¿Qué le dirías a alguien que atraviesa una infidelidad, una separación para seguir trabajando?“.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Umma en tiempos felices (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

“Primero, creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tiene que tomar para estar bien una, llorar lo que haga falta y después empezar a ver la luz. A rodearse de la gente lo quiere a uno, sean los amigos o la familia, y abocarse al trabajo, sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo“, se sinceró Accardi.

Al ser consultada sobre si consideró actuar por revancha, Gimena respondió con un rotundo “Yo no soy así”. “No es mi forma, en eso me aboco 100% en mí, en mi bienestar, en recuperarme, en sanar, a hacer mi terapia y reconectar conmigo. Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, explicó.

Nico Vázquez y Gimena Accardi estuvieron juntos durante 18 años Cuika Fotos

Sin vueltas, Moria quiso saber si se hablaba o veía con alguien, además de si tenía interés por alguna persona en particular. “Sos una mujer bella y tenés toda la libido, ¿no hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo?”, indagó la conductora. “No, no, estoy bien así”, aseguró ella. “No estás asexuada, ¿no?”. Entre risas, la actriz cerró: “Un poco siento que sí”.