Julio Fernández, sobre la salud de Camila Perisse: “tiene una fortaleza admirable”

Contra todos los pronósticos, la salud de Camila Perissé promete mejoría. “Va avanzando lentamente, aunque sigue internada y va a tener que estarlo durante cuatro meses más, por lo menos. Los médicos calculan ese tiempo y, si todo sigue así, después voy a poder tenerla conmigo y comenzar un tratamiento de recuperación”, le cuenta Julio ‘Chino’ Fernández a LA NACION. El compañero de la actriz es su gran pilar y quien la acompaña desde hace 33 años, en las buenas y en las malas.

La pareja se mudó hace unos meses a Mar del Plata y ella está internada en una residencia luego de pasar momentos muy graves de salud. Recordemos que en 2018 a Camila le diagnosticaron fibromialgia y le recetaron una fuerte medicación que le provocó un daño cognitivo, y a partir de entonces tuvo varias internaciones. Cuando pensaban que el daño era irreversible, la actriz comenzó a mejorar. “La recuperación va a ser larga pero la voy a tener conmigo. No la cubre PAMI y va a tener que ser en forma privada, con kinesiología y todo eso, pero lo importante es que la parte cognitiva está frenada, y no ha retrocedido. Está mejor, no totalmente como uno quisiera pero está mejor”, relata el Chino.

-¿Es consciente de lo que le pasa?

-Sí. Está más lúcida, tenemos charlas. Sabe que estreno Los maestros de poesía y tango y eso la tiene muy feliz, porque me ve trabajando y porque estoy a su lado, y sabe que la gente la apoya. Pero todavía está alimentada nasogástricamente, está con foniatra y homeópata, que pago yo porque PAMI no lo cubre pero a ella le hace bien. La recuperación es lenta pero va mejorando y es lo bueno. Es una mujer de una fortaleza admirable. Cami quiere estar bien y quiere vivir.

Camila y Julio estaban haciendo la obra Los maestros de poesía y tango cuando ella empezó a sentir los primeros dolores musculares y articulares. “Eran muy fuertes y fueron repentinos, de un día para el otro. Fuimos a ver a su médica de cabecera por PAMI, le hicieron estudios y le diagnosticaron fibromialgia, una enfermedad que no se cura. La médica le quiso dar cortisona, pero Camila se negó porque tiene mala experiencia con ese medicamento, y además es asmática crónica. Le dieron un medicamento para epilépticos y desde entonces fue empeorando”, recuerda Julio.

“La operaron de la cadera y a la semana ya estaba caminando, despacito pero andaba. Estaba lucida, todo bien. A los 60 días de la operación la invitaron al programa Quien quiere ser millonario y ahí me di cuenta de que cuando Santiago del Moro le hablaba, ella tiraba la mirada para la derecha y él decía: ‘Mirame cuando hablás’. Estaba lúcida, ganamos 180 mil pesos que nos vinieron bárbaro porque teníamos menos cuatro, y nos ayudó a tirar un tiempo, a pagar deudas. Desde ese momento a esta parte, Camila empezó a perder la marcha, a caminar cada vez más lento, jorobadita, con la mirada perdida. Se empezó a olvidar de las cosas, dejó de mover la mano izquierda y seguía con los calambres. Y tiene 67 años, no 90. Desde entonces entra y sale de internaciones, empeorando, y la verdad es que dábamos todo por perdido. Pero en esta residencia está mejor y tiene mucha fuerza”, se esperanza Julio.

-Volver a trabajar los va a ayudar mucho a los dos…

-Muchísimo. Estrenamos el 17 de octubre, a las 20, en el teatro Colon de Mar del Plata. La obra es de Camila, se llama Los maestros de poesía y tango, y la hacíamos con ella actuando y yo cantando. Ahora está la actriz Carolina Rodz, con la dirección musical de Ulises Zamudio y yo acompaño en el escenario y también con la puesta. Cami está contentísima con esta vuelta y sueña con poder estar ella arriba del escenario. Y sé que va a poder. Falta, pero va a estar bien.