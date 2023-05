La desmentida de Julio Iglesias: cuál es la verdad sobre su estado de salud

escuchar

Julio Iglesias lleva un largo tiempo alejado de la crónica social. El cantante madrileño, de 79 años, vive entre Miami y República Dominicana, alejado de los focos e incluso de los escenarios. Y prefiere no exponerse, por lo que algunos sospechan que esa discreción tenga que ver con una retirada obligada por motivos de salud. El cantante se pronunció públicamente sobre esos comentarios y aseguró que se encuentra perfectamente y que lo único que busca es tener tranquilidad.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad” , explica el cantante en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram la noche del martes para sus 425.000 seguidores. “De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM [De Puta Madre]”, escribió con cierto sentido del humor. “Pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre”.

Iglesias no es un usuario frecuente de las redes sociales, solo las utiliza para rememorar su carrera artística (su última publicación es de hace dos meses y la anterior a esa, de diciembre de 2022). Pero esta vez decidió utilizarlas para despejar los rumores sobre su salud. “No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones” , asegura, para luego lamentarse: “Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”. Además, el cantante acompañó sus palabras con una foto suya que asegura es reciente. “Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre”, escribe el intérprete de “Hey!”, recordando al Iglesias Puga, Papuchi, fallecido en diciembre de 2005.

Según Europa Press, el mensaje hace referencia a unas declaraciones emitidas en el programa argentino A la tarde, de América TV, que aseguró en su emisión que el cantante tenía problemas de movilidad que lo obligaban a desplazarse en silla de ruedas y, además, sufría de problemas de memoria y había olvidado incluso la letra de sus canciones. “Es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden. Y aquellas personas que tenían relación con Julio no llegan a él hoy por hoy y eso es lo que preocupa, que no levanta el teléfono o no responde a las llamadas”, aseguró el panelista Matías Vázquez. Unas afirmaciones que Julio Iglesias no tardó más que unas horas en desmentir.

Julio Iglesias vive prácticamente retirado

Iglesias vive prácticamente retirado y hace años que no da un concierto. Solo aparece, de tanto en tanto, para hablar en sus redes o con algunos amigos y asegurar que se encuentra bien de salud. “Estoy del carajo”, afirmó en directo en un programa de radio, El partidazo de COPE, ante Pepe Domingo Castaño, buen amigo suyo, hace año y medio. También en abril de 2022 habló, en el marco de un libro publicado sobre él, acerca de su vida y de lo que él llama su verdad: “ Hay anécdotas escritas, otras contadas por mí, pero la esencia de la verdad no la han contado. Es muy complicado que escriban la relación que tiene mi alma con mi cabeza desde que tuve uso de razón. Esta es la historia que falta por contar, lo demás son anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente”.

En marzo de este año, tras la ruptura de la modelo con el escritor peruano, el cantante y ex marido de Isabel Preysler la defendió públicamente Getty Images - Cover

Su última aparición pública tuvo lugar en marzo, cuando a través de las páginas de la revista ¡Hola! salió a defender a su primera esposa, Isabel Preysler, tras su comentada ruptura del escritor Mario Vargas Llosa. “Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un 10 y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida”, declaraba justo después de que la modelo rompiera con su última pareja, el Premio Nobel de Literatura. “Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, dijo tajante en su mensaje Julio Iglesias.

