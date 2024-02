escuchar

El anuncio de Netflix suena a esos graciosos memes que suelen copar las redes sociales con imágenes de Julio Iglesias cada vez que se acerca el mes del año en cuestión, pero no. Hoy, la plataforma de streaming reveló a través de un comunicado que reproducen los medios norteamericanos que Julio desembarcará en Netflix con una serie sobre su vida. Una novedad que no muchos esperaban después de unos meses de rumores y especulaciones sobre la salud del artista, que en septiembre cumplirá 81 años y finalmente accedió a relatar su historia en una ficción que producirá la plataforma este año.

Según el anuncio, la producción “contará cómo Iglesias se transformó en el primer artista de habla no inglesa en conquistar el mercado norteamericano y asiático y convertirse en uno de los cinco cantantes de mayores ventas en la historia de la industria”.

Su trayectoria como futbolista en ascenso hasta artista global luego de un accidente que casi le cuesta la vida será parte del material de la serie Thierry Orban - Sygma

Como ya sucedió antes con la serie dedicada a Luis Miguel, el nuevo proyecto será una biografía autorizada por el propio protagonista del cuento cuya presencia pública se redujo al mínimo en los últimos años. Entre rumores sobre posibles problemas de salud y su poco interés en celebrar públicamente sus ocho décadas de vida y las más de cinco como artista muchos comenzaron a especular con su estado actual. Una preocupación que el propio Iglesias se ocupó de calmar el año pasado a través de sus redes sociales.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, explicaba el cantante en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram dirigido a sus 425 mil seguidores. “De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM [de puta madre]”, escribió con cierto sentido del humor. “Pero para las gentes (sic) que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre”, concluyó Iglesias sobre su estado en aquel posteo que ahora el anuncio de la serie termina de confirmar.

“Contar la verdad sobre mi vida”

Julio Iglesias abrirá las puertas de su intimidad a Netflix Instagram: @julioiglesias

Si su autobiografía literaria -que lleva anunciando desde 2017 sin fecha de salida ni editorial mencionadas-, se convertirá en una serie o si ambas obras se complementarán cuando finalmente lleguen al público todavía es un misterio. Lo que sí se sabe es que Netflix se ganó el beneplácito del artista de un modo acorde con su trayectoria.

“Después de muchas publicaciones, libros y documentales en los que no estuve involucrado por primera vez decidí contar la verdad sobre mi vida a una compañía global como Netflix . Lo pensé mucho y finalmente una conmovedora carta que me mandó Bela Bajaria (responsable de contenido de la plataforma) fue lo que me convenció de que Netflix era la compañía ideal para desarrollar este proyecto”, comentó el cantante en el comunicado de hoy.

Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama ni el equipo de producción que se ocupará de desarrollar esta ficción, los representantes de Netflix sí aseguraron que se tratará de un relato que irá “más allá de las luces, las fotos en las revistas y las ventas de discos récord para conocer en profundidad a la persona que hace décadas acompaña con su música a varias generaciones en todas partes del mundo”.

El artista nacido en Madrid en 1943, que hace años reside entre República Dominicana y Miami, lleva más de medio siglo en el candelero como personalidad mediática que fascina al mundo, más allá de su exitosa carrera. De sus 80 discos editados con más de 300 millones de copias, 2600 discos de oro y platino, sus dos matrimonios -y muchos romances no siempre confirmados-, sus ocho hijos reconocidos (y una demanda de paternidad pendiente) y la leyenda de que se acostó con miles de mujeres (algo que él ya desmintió), el cantante parece ser el candidato ideal para transformar su vida en una serie. Ahora habrá que esperar para que sus productores den precisiones sobre los años y acontecimientos que destacará la serie, si su faceta como padre tendrá un lugar en el relato -¿qué opinará Enrique de la decisión de su padre de dar a conocer sus secretos a la plataforma de streaming?- y, sobre todo, quién será el elegido para interpretar al nuevo Julio. Que comiencen los memes...