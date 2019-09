Karina Jelinek plantó a su futuro marido y canceló su boda

Karina Jelinek plantó a su futuro marido. Crédito: Instagram

12 de septiembre de 2019 • 12:55

Hace unas semanas, todo era color de rosas. Karina Jelinek anunció que iba a casarse, pero algo cambió en el medio y decidió cancelar su boda.

Luego de su divorcio de Leo Fariña, parecía que la modelo quería apostar nuevamente a una unión formal. Sin embargo, a las corridas, canceló el casamiento.

"Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta", dijo en una entrevista con revista Paparazzi.

Pero al final hizo la confesión: "No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera".

En agosto, había sorprendido con el anuncio de la boda finalmente trunca:"En mi despedida de soltera, ahora sí lo puedo contar. Grecia con amigas", escribió en una historia de Instagram, en dónde se la veía en bikini mientras la música sonaba de fondo en una playa de Mikonos. Sin embargo, nunca se conoció la identidad del brevemente afortunado.

Karina estuvo casada con Fariña entre el 2011 y el 2013, de quién se separó luego de que se descubriera que él estaba involucrado en negocios de lavado de dinero. Después de ese duro momento, la modelo solo blanqueó un breve noviazgo con el funcionario de Cambiemos, Alberto Czernikowski, en el 2017.