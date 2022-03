Karina Jelinek será mamá y planea mostrar el “paso a paso” en un reality

Desde hace años, Karina Jelinek tiene un sueño: ser mamá. Y parece que cada vez está más cerca de concretarlo. En nueve meses, la modelo, que viajó a Estados Unidos para iniciar un tratamiento, tendrá a su bebé a través de la subrogación de vientre y hará un reality mostrando el “paso a paso” .

“Ya está iniciado el proceso de la mano del doctor Ackerman, que fue quien acompañó la maternidad de Luciana Salazar con Matilda. Ella está feliz, sabe que de acá a nueve meses va a ser mamá”, contó Carlos Monti este miércoles en Nosotros a la mañana.

Según el periodista, Jelinek está tan emocionada que quiere inmortalizar este momento con un reality, donde mostrará cada etapa de estos nueve meses. “Ella simultáneamente va a grabar un reality sobre todo el proceso. Además, me contó que tiene otro proyecto que no tiene que ver con lo artístico”, reveló el periodista.

Ariel Wolman aprovechó para aclarar una confusión que se generó estos días cuando la morocha subió a sus redes una misteriosa foto donde se le ve algo de pancita. “Hace unos días ella posteó una foto sacando panza. En algunos medios se preguntaban si estaba embarazada. Yo le pregunté y esto es lo que me dijo: ‘La verdad no, había comido mucho’”, aclaró el panelista.

“¿Qué pasó con el dinero que le dio en guarda a un amigo?”, preguntó Pampa Mónaco cambiando el eje de la información. “Todavía confía en que esa persona se lo devuelva”, dijo Monti y enseguida repitió textuales palabras de Jelinek: “Yo por ahí estoy pecando de inocente pero estoy esperando que suene el teléfono y esta persona me diga: ‘tengo lo que me diste’ o que me diga: ‘hice un mal negocio, perdí toda la plata, voy a ver de qué forma lo vamos a solucionar’”, comentó. “Ella está esperando el gesto de esta persona”, recalcó el periodista mientras sumaba que la causa judicial está en manos de la abogada Ana Rosenfeld.