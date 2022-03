Amores sin ficción: Milo Ventimiglia, el galán que sigue buscando a su Rebecca

A sus 44 años, Milo Ventimiglia es uno de los solteros más codiciados de Hollywood. A diferencia de Jack Pearson, su personaje en This is us, no es padre de familia, no está casado, ni tampoco vivió un gran amor como el que tiene en pantalla con Rebecca (Mandy Moore).

Por el contrario, su historial amoroso es bastante abultado y, por el momento, sólo se conforma con el título de tío. “Ejercito el músculo de la paternidad con mis sobrinos” , confesó, entre risas, más de una vez.

Si bien este galán de sonrisa torcida ha conquistado a varias famosas de la industria, su bajo perfil ha hecho que pueda mantener su vida amorosa al margen de los flashes, guardando sus flechazos, sus crisis y los motivos de sus rupturas bajo siete llaves. “Trato de minimizarme para que la gente pueda ver el personaje y pueda sumergirse realmente en el trabajo. Trato de permanecer lo más anónimo e invisible posible para que no le quite experiencia a los hombres que interpreto. No sé si mi vida es más interesante que la de los demás”, confesó en una entrevista con la revista People a fines de 2017.

Respecto a si su personaje en la serie de NBC despertó su instinto paternal, el intérprete fue contundente: “No tanto. La serie no me ha inspirado a tener hijos pero creo que el valor de la familia -y no solo la familia en la que naces, sino la que creas con tus amigos- es un mensaje que me interpela a menudo”, agregó el actor, menor de tres hermanos.

Sus “Rebeccas”

Nacido el 8 de julio de 1977 en Anaheim, California, Milo Anthony Ventimiglia siempre tuvo muy en claro su vocación. Y si bien participó en varias producciones de Hollywood, el intérprete reconoció que tuvo que sacar varias veces su carácter ante los requisitos que la industria le imponía para pertenecer.

El mismo contó que en las audiciones le pedían con frecuencia que corrija su defecto en la boca o como él mismo lo llama su “boca torcida”. “Los miré y les respondí: ‘No, es genial, así soy y está bien así’”, recordó, en más de una oportunidad, sobre esta imperfección de nacimiento (nació con los nervios faciales dañados del lado izquierdo) que, sin dudas, se transformó en su sello propio.

Algo parecido ocurrió cada vez que le recomendaron acortar su apellido: “Te vas a llamar Milo Vent”, le decían los productores a lo cual el intérprete respondía, decidido: “Es Ventimiglia o nada”.

Probablemente su mueca seductora, su humildad y su firmeza es lo que haya enamorado a las mujeres que pasaron por su vida; muchas de ellas compañeras de trabajo. Su primer romance famoso fue con la actriz Alexis Bledel, a quién conoció en el rodaje de Gilmore Girls , uno de los primeros proyectos de Ventimiglia. Allí, él interpretaba a Jess, el crush de Rory y, aunque en la serie su noviazgo se vio truncado por muchos obstáculos, la química entre ellos traspasó la pantalla. “Estaba nervioso. Hicimos cada ángulo un millón de veces”, reveló el actor sobre la primera vez que tuvo que besar a Bledel frente a cámara.

Al parecer le salió muy bien, ya que Milo y Alexis salieron durante cuatro años, blanqueando su relación en 2002. Si bien la pareja llegó a tener planes de boda, la idea nunca se concretó. En 2006, los tortolitos decidieron poner punto final a su vínculo aunque nunca confesaron los motivos de esta decisión. Mientras Ventimiglia dio a entender que era una mala idea mezclar trabajo con intimidad (con la clásica frase: “No jodas donde comes”), ella prefirió el silencio.

Alexis Bledel, ex de Ventimgilia, y Lauren Graham en el revival de Gilmore Girls para Netflix

Por reglas de esta profesión, los actores tuvieron que volver a encontrarse 10 años después en la película Gilmore Girls: A Year In The Life revival para Neflix. Al parecer, no quedó rencor ni resentimiento entre ellos, ya que Ventimiglia siempre destacó el talento de su ex, en especial después de que ella ganara un Emmy por su rol en El cuento de la criada. “Estoy muy contento por ella. Siempre ha sido una gran actriz, merece ser reconocida”, le dijo a The Daily Dish.

Es evidente que ambos pudieron superar el pasado y seguir adelante con sus vidas. Mientras que ella se casó con su coprotagonista de Mad Men, Vincent Kartheiser, Milo volvió a caer bajo los encantos de otra compañera en 2007. A pesar de la diferencia de edad, el actor se enamoró de su coprotagonista de Héroes, Hayden Panettiere, de tan sólo 18 años.

Hayden Panettiere fue su pareja durante más de dos años Reuters

Si bien ellos no tuvieron una relación en pantalla (de hecho, casi ni se cruzaron), detrás de cámara la situación era otra. Según testigos, los actores no podían separarse y se las ingeniaban para besarse detrás del decorado. Fue tal el flechazo que, a lo largo de los dos años que duró la relación, Milo no se esforzó demasiado por ocultar sus sentimientos ante la prensa; convirtiéndose en su romance de más alto perfil.

Al año de relación, ya se hablaba de planes de convivencia y casamiento. De hecho, el galán fue descubierto viendo anillos en una joyería Cartier; lo cual indicaba sus ganas de formalizar. “Milo visitó una joyería Cartier a fines de junio, y se interesó por un anillo de US$200 mil. Él realmente tiene muchas ganas de casarse con Hayden”, le dijo un testigo a la revista In Touch en 2008.

Será por eso que sorprendió tanto su separación tan sólo un año después. Si bien ellos nunca revelaron los motivos, allegados a la pareja aseguran que la diferencia de edad (ella es 12 años menor) y de estilos de vida fueron el gran detonante de la ruptura. “A Milo le gusta estar tranquilo en casa y a Hayden le gusta ir a clubes y a fiestas. Ambos estaban en momentos diferentes”, revelaron.

Milo Ventimiglia, o Jack, con su Rebecca (Mandy Moore), en This is Us

Después de Panettiere, parece que este seductor se cansó y decidió buscar el amor por fuera de los sets; aunque no se fue tan lejos. A fines de 2009, fue relacionado con Isabella Brewster; la hermana menor de la actriz Jordana Brewster de la saga Rápidos y Furiosos. Si bien el actor y la representante de talentos nunca confirmaron su affaire, fueron fotografiados infinidad de veces por las calles de Santa Mónica en una situación bastante comprometida. Meses después, la escena se repitió cuando los tortolitos viajaron a Disney. Entre besos, abrazos y arrumacos, la pareja disfrutó de unos días de relax y mostró su fanatismo por los emblemáticos personajes, luciendo sombreros de orejas de ratón haciendo juego. Sin embargo, ella tampoco era la indicada. Al tiempo, dejaron de frecuentarse.

¡Basta para mí!

Después de su furtivo amor con la representante de talentos, Ventimiglia decidió disfrutar de su soltería. Sin poder encontrar a la mujer de sus sueños, el actor guardó al mujeriego por un tiempo o, al menos, eso es lo que creemos. “Si esa vida comienza a verse más que el trabajo, tu trabajo sufre. La gente deja de ver al personaje. ¿Cómo es mi intimidad? Voy a la tienda, arreglo mi auto, pero nadie necesita saberlo. Soy igual a cualquiera. Y estoy mejor en mi cocina que en una fiesta”, advertía cada vez que le preguntan sobre su corazón.

En 2016, volvió a apostar al amor cuando conoció a Kelly Egarian; la coordinadora de marketing de la marca Stella McCartney. El primer indicio de romance surgió en diciembre de ese mismo año cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante una cena en Venice Beach, California. El rumor se terminó de confirmar cuando la profesional lo acompaño a los premios Emmy de 2017, donde Milo fue nominado por su exquisito papel en This is us. Si bien no se mostraron juntos en la alfombra roja, sí lo hicieron en la ceremonia y en la cena posterior al sentarse uno al lado del otro. Cuando The New York Post le preguntó a Ventimiglia sobre este nuevo romance, el respondió tajante: “No vamos a hablar de ello” .

A pesar de que “el pertenecer a mundos diferentes” parecía ser la clave del éxito en esta relación, la pareja tampoco prosperó. Al menos eso sospechamos cuando volvimos a ver al artista en compañía de otra misteriosa mujer; nada más ni nada menos que la estrella de Orange is the New Black, Diane Guerrero. En octubre de 2019, los actores fueron fotografiados almorzando en el restaurante mexicano Escuela Taquería de Los Ángeles y luego, en la famosa heladería The Milk Shop. Sin embargo, ellos nunca oficializaron la relación y aseguraron ser “sólo amigos”.

Guerrero fue la última mujer famosa con la que este misterioso y hermético galán se mostró públicamente. Cansado de las persecuciones periodísticas y reacio a hablar de su vida privada, el intérprete que más ha hecho llorar a la audiencia en el último tiempo tiene algo muy en claro: no repetir el patrón de volver a salir con una compañera de trabajo. “El trabajo te desgasta, las relaciones te desgastan. Nunca volvería a hacerlo. Hay cosas que te suceden en tu vida que moldean quien eres. Todo por lo que he pasado, desde trabajos hasta amistades y parejas, todo me ha convertido en quién soy. Aprendes de ellos, aprendes a hacer las cosas mejor”, confesó quien, al parecer, sigue sin encontrar a su amada Rebecca.