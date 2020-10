La jurado del Cantando 2020 contó la verdadera razón por la que vive lejos de su hija Sol

25 de octubre de 2020

Karina La Princesita contó por qué vive alejada de su hija Sol, de 13 años, fruto de su relación anterior con El Polaco. La cantante estalló contra quienes la critican por su labor como madre y aclaró el motivo de fuerza mayor por el que tuvo que dejar a la adolescente en casa de su abuela: "Dos veces al año la internan".

"En un programa de espectáculos juzgaban mi decisión de que mi hija esté con mi mamá. Decían: '¿Cómo pudo dejarla con la mamá?'", contó indignada en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). La jurado del Cantando 2020 fue contundente y explicó que sufre mucho por la distancia con su hija.

"Sol tiene problemas respiratorios, desde que nació tiene broncoespasmo", reveló. Y agregó: "A los 14 días de vida fue su primera internación y dos veces por año la internan, por eso decidimos que esté con mi mamá".

Además contó que cuando se decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus su hija había llegado de un viaje de estudios y se quedó con su padre el primer mes. Cuando a ambos les surgieron propuestas laborales -ella como jurado del reality canto y él como participante de MasterChef Celebrity- decidieron que viva con su abuela por un tiempo para resguardarla de cualquier posible contagio.

"Toda la vida me la pasé en internaciones por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando", recalcó. Recordemos que el cantante contrajo COVID-19, al igual que su pareja, Barby Silenzi, y tuvieron que suspender las grabaciones del certamen de cocina de los famosos durante dos semanas.