Cuando en el Cantando 2020 estaban hablando sobre el enfrentamiento entre los cantantes de Ráfaga, Karina "La Princesita" comenzó a hacer morisquetas a la cámara y sorprendió a todos Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 10:48

Durante la última gala del Cantando 2020 (eltrece), Ariel Puchetta se presentó a la pista para interpretar el tema de la novela "Malparida". Antes de ingresar, ya se hablaba sobre su pelea con Rodrigo Tapari, pero una intervención de Karina La Princesita Tejeda sorprendió a todos.

Antes de que Puchetta entre a escena, Laurita Fernández lo presentó como el líder de Ráfaga y adelantó el enfrentamiento que mantuvo con Tapari. "Vuelve luego de que Mica Viciconte lo llamó para los tríos. La rompió y hoy va a estar acá", comenzó la conductora. Y siguió, picante: "Dice que Tapari miente..."

En ese momento, Ángel de Brito, respaldando los dichos de su compañera, agregó: "Miente, miente. Corazón mentiroso", indicó en referencia a la reconocida canción que interpreta la jurado del certamen.

Automáticamente, la cámara enfocó a La Princesita, quien empezó a hacer morisquetas desde su lugar al sacar la lengua y mover la cabeza, sin darse cuenta de que la cámara la enfocaba.

Cuando en el Cantando 2020 estaban hablando sobre el enfrentamiento entre los cantantes de Ráfaga, Karina "La Princesita" comenzó a hacer morisquetas a la cámara y sorprendió a todos Crédito: Captura de video

Nadie se detuvo a preguntarle por qué había puesto esas caras y el programa continuó, pero el gesto fue interpretado como una suerte de burla al conflicto que salió a la luz sobre los cantantes de la banda tropical.

Una vez que Puchetta entró a la pista y consultado sobre su enfrentamiento con Tapari, explicó: "Lo que pasa es que cuando hay algún problema de una adicción,no hay que exponer. En Ráfaganunca hubo un caso de esos. Después se hizo una bola de nieve. Será que nos tenemos que sentar a hablar".

El inicio del conflicto

El conflicto comenzó hace varios días atrás, tras el paso de Puchetta como invitado en el Cantando 2020, donde también una semana atrás estuvo Rodrigo Tapari junto a Gladys "La Bomba Tucumana", habló sobre su lucha contra el alcoholismo.

"Yo estaba perdido, creía que podía subir a un escenario y hacer un show, pero no estaba bien. Ahora estoy feliz y estas lágrimas son de emoción porque siento que logré todo esto y junto a mi mujer pudimos salir adelante", dijo Puchetta.

Días después, Ángel de Brito le preguntó a Puchetta qué sintió cuando escuchó el testimonio del exvocalista: "No hay pica con Rodrigo. Lo que sí, me molesta el relato del alcoholismo y todo eso. Siento que se ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia".

"Son cero adictos al alcohol y las drogas, hicimos una carrera extraordinaria durante tantos años y un poco me molesta", dijo Puchetta y agregó: "Es su historia particular, eso es algo muy personal, y me molesta que no se aclare que los pibes son de familia y tienen hijos".

Puchetta formó parte de la agrupación original desde 1994 hasta 2002, cuando decidió irse de la banda por un tiempo y durante catorce años lo reemplazó Tapari en la voz principal. Actualmente el cantante regresó al grupo y contó que a los integrantes de Ráfaga no les cayeron muy bien las declaraciones de su excompañero.