Karina "La Princesita", furiosa con Jésica Cirio por una imitación que hizo de ella

Karina recordó un incidente del pasado con la modelo. Crédito: Jorge Luengo

12 de septiembre de 2020 • 01:48

Si hasta ahora era la reina indiscutida del género tropical, con su llegada al jurado del Cantando 2020, Karina La Princesita se convirtió en uno de los personajes del año. Por su personalidad frontal, que va a la par de su talento y belleza, la cantante de a poco va resolviendo cuentas pendientes. Y una de ellas fue Jésica Cirio.

La modelo y conductora pasó a la lista negra de Karina luego de que la recreara en 2015, en el programa de Tu cara me suena. A juzgar por La Princesita, aquello tuvo mucho de burla y poco de homenaje.

Así se lo contó a Ángel de Brito: "Jésica Cirio se ponía un rollo en la panza, la papada, y hacía chistes de 'comí esto, comí lo otro'. Eso es falta de talento, es acceder a la burla para tratar de hacer reír. Me parece que esas cosas no hacen falta, no me genera gracia. Pero cuando la escuché cantar sí, porque una no se puede ofender por eso, no me ofendo cuando me cargan cantando. Con lo físico me parece que no y a esta altura ya no va".

Así, Karina se encolumna dentro de las famosas que sienten haber sufrido discriminación por su figura, una lucha que en los últimos años ha ido en aumento, visibilizando una problemática que no solía tener cabida en la televisión. Al hacer De Brito referencia, a otra temporada del ciclo de canto, donde Florencia Peña también había imitado a Karina, esta volvió al caso Cirio: "La de Flor Peña no la había visto. Pero la de Jésica Cirio sí la vi, y en la previa o en el post decía 'comí esto, aquello'. Burlándose de que me comí todo. Yo estaba viendo el programa y dije 'qué feo'. Pensé que me iba a reír y fue incómodo y feo. La verdad es que nunca se lo dije, fue hace mucho y la gente a veces se arrepiente de lo que hace, cambia, qué se yo".