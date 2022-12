Kate Hudson y Jamie Lee Curtis respondieron con dureza a un artículo que habla del nepotismo en Hollywood

escuchar

Hace muy pocos días, un artículo levantó no pocas ampollas en Hollywood. El medio especializado Vulture publicó una nota titulada El año de los nepobebés, en el que destaca el notable nivel de nepotismo en la meca del cine, y da una extensa lista de celebridades que son hijas e hijos de otras celebridades. Entre los innumerable ejemplos que cita el medio, se encuentran figuras de todas las edades, como por ejemplo Zoe Kravitz, Dakota Johnson, George Clooney, Liza Minnelli, Angelina Jolie, Lily- Rose Depp, Billie Lourd y Maya Hawke.

We love them, we hate them, we disrespect them, we’re obsessed with them. On the latest @nymag cover, @kn8’s extremely-overly-analyzed story on Hollywood’s nepo-baby boom: https://t.co/DV1Tx4k9Ks pic.twitter.com/bO4pPYDDAt — Vulture (@vulture) December 19, 2022

A lo largo de la nota central y otras que la acompañan, el autor establece diferencias con respecto a quienes son figuras talentosas que aprovecharon la fama familiar para lanzar una carrera propia, y las separa de otras que quizá no hubieran tenido éxito en los medios, si no fuera por la portación de un apellido con pedigrí hollywoodense. Como era de esperar, no fueron pocas las voces que manifestaron su profundo malestar con esa nota, y entre ellas hubo dos que sonaron con peso propio.

Kate Hudson AP - Archivo

En una entrevista con The Independent, Kate Hudson fue consulta al respecto de los nepobebés, y opinó: “Realmente es algo que no me importa”. Hija de Bill Hudson y Goldie Hawn, e hijastra de Kurt Russell, la protagonista de Glass Onion expresó: “Veo a mis hijos y me doy cuenta que somos una familia de narradores. Es algo que definitivamente llevamos en nuestra sangre. La gente pueda llamarlo como le dé la gana, pero esto no es algo que vaya a cambiar”.

Más adelante, y sin tomar distancia de la polémica del nepotismo, pero intentando mantener los paños fríos, Hudson agregó: “De hecho creo que hay otros rubros en lo que esto es mucho más común. ¿Quizá en el modelaje? Lo veo en el mundo de los negocios, mucho más de lo que está en Hollywood. Algunas veces me encontré en reuniones en las que me daba cuenta que había gente que no sabía nada, y que seguramente era hija de alguien”. Y por último, la intérprete de Casi famosos concluyó: “No me importa cuál es tu relación con el rubro en el que trabajás, si realmente hacés tu mayor esfuerzo y te destacás, no importa de dónde vengas”.

Por su parte, Jamie Lee Curtis fue mucho más enfática en su indignación ante la nota. Y para expresar su punto de vista, la protagonista de Halloween recurrió a las redes sociales. En una foto en la que se encuentra junto a sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh, dos verdaderas estrellas del Hollywood clásico, Lee Curtis escribió: “Soy actriz profesional desde los 19 años, y eso me convierte en una nepobebé de la línea fundadora. Jamás entendí, y aún no lo sé, por qué me contrataron ese primer día, pero desde esas dos frases que pronuncié en ese trabajo inicial, hasta este último año espectacular, pasaron 44 años en los que no hay ni un solo día de mi vida profesional, en el que no recuerde que soy la hija de dos estrellas de cine. Todo este diálogo a partir del nepotismo solo fue elaborado para empequeñecer, denigrar y lastimar”.

Jamie Lee Curtis en Halloween (1978), un film que le significó su primer éxito en Hollywood Diego Araya/NETFLIX

Muy sincera sobre su camino en Hollywood, y orgullosa de su familia, Jamie agregó: “Es curioso cómo asumimos y somos sarcásticos sobre alguien que solo por el hecho de ser familiar de un famoso, no tiene talento por sí mismo. He aprendido que eso no es cierto. Me he preparado para todo tipo de roles entre cientos y cientos de personas, y he intentado llevarle profesionalismo, integridad, amor y arte a mi trabajo. No estoy sola. Somos muchos los que nos esmeramos en nuestra labor. Orgullosos de nuestra herencia y determinados en el creer que tenemos derecho a existir”.

Por último, la actriz destacó que es importante “ser amable” en esta época en la que abunda el odio en el mundo. Sin lugar a dudas, la polémica de los nepobebés en Hollywood amenaza con crecer, y no sería de extrañar que otros hijos de famosos, se sumen a la lista de quienes deciden salir al cruce del encendido artículo.