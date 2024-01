escuchar

Ellos lo saben: es imposible que los entrevistadores pasen de largo que pertenecen a una de las familias más queridas de Hollywood. Y, lejos de molestarse cuando les preguntan sobre su madre, la icónica Goldie Hawn o sobre su padrastro, Kurt Russell siempre tienen una anécdota nueva para desempolvar. Este viernes, los hermanos Kate Hudson y Oliver Hudson lo hicieron de nuevo y revelaron una faceta poco conocida del protagonista de Tango y Cash.

Los actores fueron los invitados del más reciente late night show Jimmy Kimmel Live!. Fue allí que, en un tramo de la charla donde se enfocaron en la personalidad de Russell, que desde 1983 forma parte de la familia, después de casarse con Hawn. “Es un hombre muy interesante que de alguna manera siempre se encuentra en algún tipo de escenario”, lo definió Kate. Y Oliver añadió: “ Suele cruzarse con asesinos, incluso con asesinos en serie ”.

Ante la sorpresa del anfitrión y la risa de su hermana, el actor continuó: “ En realidad, estaba frente a la cámara cuando OJ Simpson entró en su casa. Estaba en el camino de entrada. Lo vimos por televisión y dijimos: ‘¿Eh? ¡Ese es papá!’ Yo estaba como, ‘¿Qué está haciendo él allí?’ ”, rememoró.

Luego, Kate le explicó a Kimmel que estaban en el área viendo las finales de la NBA en la casa de un amigo cuando el programa fue interrumpido por la persecución en auto de Simpson y vieron a Russell en el lugar.

“Fue la gran persecución... OJ estaba en la autopista 405 y Kurt, de repente, dijo: ‘Oh, se va a su casa’. Lo siguiente que sabemos es que se subió al auto y se dirigió a la casa de OJ. ¡No sé por qué! Supongo que solo para ver qué pasaba, ¿sabes? Y todos pensamos: ‘¿A dónde vas?’ Él nos dice: ‘Ya vuelvo’. Y luego se fue con su amigo”, sumó con sorpresa.

Al rato, lo vieron “en la televisión detrás de la cinta de precaución”. Eso no es todo. Oliver también mencionó que Russell también se cruzó con Ted Bundy y algunos miembros de la pandilla de Charles Manson , aunque Kate intervino para comentar, entre risas, que ella “podría no creer ninguna de esas historias”.

La infame persecución en coche tuvo lugar el 17 de junio de 1994, dos días después de que la esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson, y Ron Goldman fueran encontrados asesinados en su casa. Se esperaba que el jugador de fútbol americano se entregara a la justicia, pero decidió huir en un Ford Bronco blanco, lo que provocó una persecución policial de dos horas.

Simpson fue posteriormente absuelto de los cargos en 1995, pero una demanda civil presentada en 1996 por los familiares de las víctimas finalmente lo encontró responsable de sus muertes.

La protagonista de Cómo perder un hombre en 10 días suele compartir dedicarle a su padrastro cariñosos mensajes en sus redes sociales en los que también revela aspectos desconocidos y poco comunes de Russell. “Nuestro gran leal protector. Nuestro capitán auténtico y confiable. ¡Nuestro padre aventurero salvaje y a veces indómito! Desde esquiar en helicópteros, volar en aviones con cabina abierta, motos de cross, montar a caballo a pelo, paseos en motocicleta, carreras de botes... Una infancia y una edad adulta llenas de aventuras. Nuestro papá siempre hace la vida divertida. Siempre dispuesto a explorar, siempre dispuesto a emprender la buena vida con su familia. Es un gran papá. ¡Qué suerte tenemos! ”, escribió hace un tiempo, junto a una foto en la que se los ve a los dos abrazados.

En otro mensaje, que acompañó con una vieja imagen familiar, expresó: “A menudo me pregunto qué tan diferente habría sido nuestra vida si él nunca hubiera entrado en escena. ¡Qué diferente sería! (...) Su risa resonará a través de generaciones, tan poderosa como sus inventadas historias de grandeza que pueden ser ciertas o no (quizás nunca lo sepamos). Es alguien original. Único en su tipo. Un hombre de familia poderoso, inteligente, talentoso y leal. Él me ha enseñado que todos podemos coexistir con un amor inmenso a través de nuestras diferencias. Y su dedicación a mi madre y su lucha por el amor para siempre es tan admirable como parece. ¡Yo quiero a este hombre tanto! Una nota para todos los papás de niñas: me dio el regalo de la confianza, infundiéndome el conocimiento de que merecía todo por lo que trabajé y sabía que él siempre me respaldaría en cualquier desafío que pudiera surgir. Cuando tienes un papá que te da permiso para tener confianza, vives con valentía”.

LA NACION