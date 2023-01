En fotos: la familia Darín, a puro abrazo en la premiere de la nueva película de Dolores Fonzi y Cecilia Roth

escuchar

Las fiestas, el segundo film de Ignacio Rogers tras su ambiciosa ópera prima, El diablo blanco, se estrena este jueves en salas comerciales con un elenco de lujo: Cecilia Roth , Daniel Hendler , Dolores Fonzi y Ezequiel Díaz.

Hay equipo: el elenco de Las fiestas junto a su director, Ignacio Rogers Gerardo Viercovich

La película del actor de Como un avión estrellado, de Ezequiel Acuña, tuvo su avant premiere el martes por la noche en el Cinemark Palermo y muchas figuras del mundo del espectáculo fueron vistas apoyando un nuevo estreno nacional y escucharon la palabra del director y los actores tras la proyección.

Cecillia Roth, protagonista del film, sonriente ante las cámaras Gerardo Viercovich

Entre los presentes estuvieron Ricardo Darín junto a su esposa, Florencia Bas, y su hijo, el Chino Darín, quienes se mostraron a pura sonrisa y abrazos con sus colegas y amigos que integran el film. Por otro lado, dijeron “presente” Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana y Mex Urtizberea, quienes palpitaron el flamante estreno del largometraje que Rogers escribió junto a Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe, Ezequiel Díaz y Alberto Rojas Apel .

La charla del director, los actores y los guionistas, luego de la proyección de la película Gerardo Viercovich

La tragicomedia sobre una familia disfuncional que se reúne en épocas de celebración y balances tuvo su proyección en la 37ma. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en la que Roth fue distinguida por su trayectoria.

Daniel Hendler, otro de los protagonistas de la película de Rogers Gerardo Viercovich

“Estoy muy emocionada, por lo que vi y por toda esta gente que está aquí y que ama al cine y a la vida. Como creemos en la vida, creemos en el cine, esta ficción maravillosa que es más verdad que la verdad”, expresó la actriz por entonces.

El Chino Darín y Dolores Fonzi conversaron en la previa de la proyección de Las fiestas Gerardo Viercovich - La Nacion

En diálogo con LA NACION, Roth destacó qué ve de sí misma en el personaje de María Paz, esa madre pasivo-agresiva que quiere pasar tiempo con sus hijos.

Dolores Fonzi interpreta a Luz en el largometraje Gerardo Viercovich - La Nacion

“Hay una cosa con el tiempo que tiene que ver con que vas cambiando, tu cuerpo va cambiando”, manifestó la actriz. “Me miro en una película y soy otra: la actuación, el físico, lo que pienso que va a venir. Tanto en Las fiestas como en otra película que hice en Madrid que se llama Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill y con la que vamos a ir al Festival de Tallinn, en Estonia, tuve la misma sensación. Siento que estoy en otro tramo de encuentro con la vida y eso trasciende todos los planos, el personal y el profesional. Con respecto a este último estoy en un momento más hondo, por momentos, tal vez, también más triste. Pero cuando la tristeza se vuelve felicidad, me siento realmente muy feliz”.

Ezequiel Díaz y Dolores Fonzi, en un abrazo con Mirta Busnelli Gerardo Viercovich - La Nacion

Por otro lado, como el film aborda el paso del tiempo y cómo éste impacta en esa madre manipuladora, Roth aludió a ese tópico con LA NACION desde un costado personal.

Muriel Santa Ana en el Cinemark Palermo Gerardo Viercovich - La Nacion

“Yo tuve una experiencia muy íntima, muy personal, cuando tenía diez años. Estaba acostada en la cama, justo antes de dormir, y tuve una sensación muy particular que fue la sensación de estar en la nada absoluta. Es muy difícil de poner en palabras, pero es algo que no olvidé jamás. Y no fue feo, para nada. Sí recuerdo que pensé: ‘Esto se debe parecer a la muerte’. Desde ese momento entendí que la vida tenía que ver también con eso. Fue algo muy especial, que tengo entendido que no le pasa a mucha gente, pero te puedo asegurar que me alivió. Nunca lo conté públicamente, lo saben solamente algunos amigos”, compartió la artista que se destaca en el film con un gran protagónico.

Mex Urtizberea tampoco se quiso perder la primera proyección del film argentino Gerardo Viercovich - La Nacion

Por otro lado, Rogers volvió a convocar a Ezequiel Díaz, con quien ya había trabajado en su primer proyecto, para el papel de Mali, una de las hijas de María Paz, quien se une a sus hermanos para emprender un viaje a una quinta familiar donde las rispideces saldrán a la luz.

Ricardo Darín y un look muy canchero Gerardo Viercovich - La Nacion

Luego de que su madre despierta tras un largo período de internación por un problema cardíaco, Mali y sus hermanos, Luz (Fonzi) y Sergio (Hendler) aceptan la invitación de salir de la ciudad para pasar las fiestas, marco en el que habrá confrontaciones pero también momentos de armonía.

El Chino Darín posando para los flashes Gerardo Viercovich - La Nacion

“A un personaje lo construís a través de cosas tuyas y también de cosas que ves”, le contó Roth a este medio. “Recuerdo estar en un bar con mi madre y que ella estuviera atenta a mí pero también a lo que sucedía en las otras mesas. Hay una manera de observar el afuera que te sirve también para crear desde vos. Todavía me pasa de ver a dos personas hablando e imaginar lo que les sucede en ese momento, de qué hablan, qué sienten... Me viene a la cabeza una historia. En realidad más que observadora soy chusma (risas)”.

Momento de aplausos al director de Las fiestas, Ignacio Rogers Gerardo Viercovich

