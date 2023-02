Katheryn Winnick, la protagonista de la serie Vikingos, estuvo en Uruguay y disfrutó de la comida de Francis Mallmann, de los atardeceres y las cabalgatas

escuchar

La exprotagonista de la serie Vikingos, Katheryn Winnick, sorprendió en sus redes en las últimas horas con postales de su estadía en Uruguay. La actriz canadiense, quien alcanzó popularidad por su interpretación de la reina Lagertha en la exitosa ficción, primero disfrutó de unas jornadas de descanso en Colombia y de allí emprendió un viaje a la costa uruguaya que la deslumbró tanto, que subió a sus redes sociales numerosas postales de su paso por la costa atlántica.

La actriz mostró los bellos atardeceres que registró en el restó de José Ignacio, La Susana; también tuvo un merecido descanso del trabajo en la Estancia Vik y no se perdió las cabalgatas, en las que se la veía radiante. “Gracias, Uruguay, por tu mágica energía”, escribió Winnick en su cuenta de Instagram donde también posteó imágenes de sus visitas a la playa.

Katheryn Winnick y algunas postales de su paso por Uruguay

La actriz y directora de 45 años también fue fotografiada en el restaurante Garzón, del chef Francis Mallmann, y expresó en sus redes lo que había significado para ella que la dejen preparar uno de sus platos allí. “Comer es una necesidad, pero cocinar es un arte. Estuve recogiendo algunos tips en Garzón de Francis Mallmann. Sí, realmente está ubicado en el medio de la nada”, añadió la canadiense, cuyo último proyecto televisivo hasta la fecha es Big Sky, la nueva serie de David E. Kelley, un thriller en el que interpreta a la agente policial, Jenny Hoyt.

Katheryn Winnick, de cabalgata en José Ignacio https://www.instagram.com/katherynwinnick/?hl=es

“No estaba realmente interesada en hacer otro proyecto después de Vikingos”, se sinceró la actriz en diálogo con la publicación Rose & Ivy. “Pero el hecho de que el showrunner es David E. Kelley fue razón suficiente para aceptar. Es un drama diferente que no sigue fórmulas trilladas, no se trata de casos que se abren y se cierran, es mucho más épico, es una historia que evoluciona, que cambia. Esa dinámica me atrajo mucho porque hay vueltas de tuerca que redefinen el relato”, añadió.

Por otro lado, la actriz contó que se encuentra en un gran momento de su carrera, con muchas ideas para desarrollar. “Creativamente, me siento mejor que nunca. Estuve trabajando de manera constante, incluso en pandemia, y tengo varias producciones en la mira, me gustaría retomar la producción y dirección así que estoy evaluando proyectos. Pienso que todo tiene su tiempo, pero a la vez soy de maniobrar varias cosas en simultáneo”, le manifestó a la misma revista. Por lo pronto, a través de sus redes sociales, confirmó la finalización del rodaje de la tercera temporada de Big Sky con una foto del elenco y un agradecimiento al equipo.

El legado de Lagertha: “Es un ejemplo para todas las jóvenes”

La actriz canadiense visitó nuestro país hace cinco años The Grosby Group

Si bien la carrera de Winnick no tiene techo, la actriz es muy consciente de que su personaje de Vikingos la volvió una figura popular y sobre ese tema habló en diálogo con LA NACIÓN en 2018, cuando visitó la Argentina y revolucionó a sus fans. En su paso por Buenos Aires, la actriz se mostró siempre sonriente y dispuesta a disfrutar de todos los rincones de la ciudad que caminó con sus amigas.

Winnick fue vista por el barrio de Palermo, posó en la Plaza de Mayo con la Casa Rosada de fondo, recorrió el pintoresco barrio de San Telmo y degustó vinos de bodegas nacionales. Además, no quiso perderse la oportunidad de conocer Caminito, donde bailó e inmortalizó el divertido momento también en su cuenta de Instagram: “Amo Buenos Aires”, escribió junto a una de sus fotos.

Cuando habló con LA NACIÓN, aludió al fenómeno Vikingos en general y a lo que generó su personaje en particular. “Lagertha es un buen ejemplo de lo que sucede en el mundo, como un catalizador de ese movimiento. Creo que muchas personas la admiran por eso. Lagertha es definitivamente una mujer muy feroz y poderosa que defiende lo que cree y es alguien que luchará hasta la muerte por lo que piensa que es correcto. Entonces, ¿es un buen modelo a seguir acerca de lo que está sucediendo en el movimiento #MeToo? Absolutamente. Creo que esa es una de las razones por las que tantos fanáticos de todo el mundo se han percatado recientemente de ella”, manifestaba.

Katheryn Winnick como Lagertha en Vikingos

Además, Winnick habló sobre el impacto que tuvo ese papel en su carrera. “Me encantó ser una guerrera y liderar un ejército de ‘shield maidens’. Fue inspirador y divertido poder entrenar extras por primera vez en la vida, necesitábamos un gran ejército de mujeres. Esa fue una de mis cosas favoritas. Y también poder hacer ese recorrido entre ser de una agricultora a ser una guerrera, una reina y perderlo todo, eso es un desafío constante como actriz y definitivamente es algo muy gratificante”, expresaba.

