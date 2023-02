Rebel Wilson tenía prohibido por contrato adelgazar más de cuatro kilos y medio en Notas perfectas

escuchar

Su personaje se llamaba Amy “La Gorda” y le dio fama internacional. No era el primer papel cinematográfico de la actriz Rebel Wilson (Sídney, Australia, 42 años), pero la comedia musical Notas perfectas, estrenada en 2012, una película basada en el campeonato universitario mundial de canto a capella que sigue los éxitos y fracasos de un grupo femenino llamado Las Bellas, se convirtió en toda una sensación. Con una recaudación de 115 millones de dólares en todo el mundo a cambio de una inversión de 17, y con una segunda vida que floreció a través del boca a boca y que impulsó las ventas en DVD, Blu-ray y de la demanda de la película en servicios de streaming, al poco tiempo de estrenarse Notas perfectas ya se firmó una secuela. A Rebel Wilson, su personaje le valió el premio MTV Movie a la mejor actuación revelación, el Teen Choice Award a la mejor actriz en una película de comedia y el Glamour Award a la mejor actriz. También, como la propia actriz reconocería más adelante, la encasillaría en el papel de “gorda graciosa”.

Rebel Wilson, en una escena de Notas perfectas

En una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper, la actriz reveló que, en su etapa de Notas perfectas, tenía prohibido adelgazar: “No podía perder una gran cantidad de peso porque estaba en los contratos de la película . Creo que decía que no podía perder (ni ganar) más cuatro kilos y medio. Por contrato, tenía que mantenerme en mi peso”. La actriz ha dicho que, en el momento del rodaje de las secuelas, a punto de cumplir los 40, había pensado seriamente en “llevar una vida más sana” para poder aumentar sus posibilidades de tener hijos: “Fui a ver a un médico especializado en temas de fertilidad y me dijo que tendría muchas más posibilidades de quedarme embarazada si llevaba una vida más saludable”, ha reconocido. Esa situación y su deseo de ser madre la llevaron a replantearse todo su estilo de vida.

La actriz australiana también ha reconocido que aunque el personaje de Amy La Gorda le parecía fantástico, llevaba tiempo pensando en perder algo de peso para poder optar por otros papeles: “Estaba estereotipada y solo interpretaba el personaje de la amiga gorda y divertida, que me encanta, la verdad, y disfruté mucho interpretando a ese tipo de personajes, pero también quería hacer otras cosas y sentí que siendo una mujer gorda estaba muy encasillada”.

En 2020, coincidiendo con su cumpleaños número 40, la actriz australiana copó titulares por su cambio físico: había perdido 25 kilos tras comenzar a llevar una vida más saludable. Su transformación física también vino acompañada de numerosas confesiones sobre las presiones para que mantuviera —o incluso incrementara— su sobrepeso (llegó a alcanzar los 105 kilos) con tal de seguir protagonizando comedias. “Tenía un trabajo en el que me pagaban muchísimo dinero por estar más gorda”, declaró en The Sun. Durante una entrevista con BBC News, la actriz confesó que la relación que tenía con la comida no era saludable: “Siempre he tenido mucha confianza y autoestima: siendo una mujer gorda, me amaba a mí misma. Pero en el fondo sabía que comía para lidiar con mis sentimientos y eso no era sano. Me tomaba un pote de helado todas las noches para poder soportar el estrés y la presión”.

En el podcast, la actriz ha hablado sobre la otra noticia que copó titulares en 2020, su relación con Ramona Agruma: “Sabía que no era 100% heterosexual, pero supongo que el haber ido a un colegio cristiano y el haber tenido una familia conservadora me frenó. Nunca me había animado a explorar esa parte de mí. Siempre creí que buscaba un príncipe Disney, pero quizás lo que buscaba era una princesa Disney”. También ha contado por primera vez cómo conoció a su actual pareja: fue a través de un amigo en común, cuando Wilson le dijo que estaba “cansada” de tener relaciones románticas con hombres. Este amigo le habló de su amiga Ramona, y ella decidió conocerla. “Podría haber sido una simple amistad, pero creo que hubo una verdadera conexión”, ha admitido. La australiana también ha contado que, mientras que su familia ha aceptado su relación con alegría, la familia de su novia “no ha sido tan receptiva” y que espera que pronto cambie su actitud.

En noviembre de 2022, Wilson se convirtió en madre a través de un vientre subrogado. “Más que orgullosa de anunciar el nacimiento de mi primera hija, Royce Lillian, nacida la semana pasada a través de un vientre subrogado”, publicó en su cuenta de Instagram. “Ahora tengo una familia”, ha dicho en el podcast.

