En fotos: del llamativo look de Mery del Cerro a la mesa más divertida en una noche especial llena de famosos

Después de un año de arduo trabajo, Meme Bouquet -la pareja de Mery del Cerro- abrió junto con dos socios su propio restaurante en San Isidro. Y en la inauguración, que se realizó anoche, no podían faltar los amigos y varias figuras famosas , así es como desfilaron por el lugar Marcelo Tinelli, Sabrina Garciarena, Germán Paoloski, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Candela Vetrano y Panam, entre otros.

Osados looks

Los anfitriones de la noche compartieron mesa con Gimena Accardi y Nico Vázquez, una de las más divertidas y concurridas de la noche. Los amigos degustaron los recomendados del lugar y bebieron unos ricos tragos que fotografiaron para Instagram Gerardo Viercovich

Tanto en la particular decoración del lugar como en el armado del menú, el famoso DJ recibió ayuda de toda la familia Bouquet-Del Cerro. Claramente no quería que su restaurante pasara inadvertido así como tampoco él lo hizo con el osado look que eligió para recibir a los invitados. Además Mery del Cerro también se lució al posar para los fotógrafos.

Sonrientes y relajados, así se los vio a todos los famosos comensales que dijeron presente anoche: desde Marcelo Tinelli, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Germán Paolosky, Sabrina Garciarena, Ángel de Brito, Yanina Latorre, Diego Leuco, Sofi Martínez, Cande Vetrano, Andres Gil, Agustina Casanova, Nicolás Occhiato, Grego Rosello, Nati Jota hasta el Zorrito Von Quintiero junto a su novia. Ninguno quiso perderse esta cita.

Mery Del Cerro eligió un vestido largo rasado en tonos pastel, al que complementó con un chal con flecos y un sombrero en color gris Gerardo Viercovich

El osado look de Meme Bouquet: babuchas, camisola hasta las rodillas y sombrero negro Gerardo Viercovich

Platinado y con un look elegante sport, Marcelo Tinelli no quiso perderse esta apertura, donde se encontró con sus amigos: el odontólogo Santiago Braverman y Lautaro Mauro Prensa Nu

Una de las mesas más multitudinarias de la noche fue la de Tinelli y sus amigos, entre los que se encontraban Braverman, Mauro y Agustina Casanova Pensa Nu

A solas. Sabrina Garciarena y Germán Paolosky aprovecharon para disfrutar de una noche sin sus hijos Gerardo Viercovich

La actriz apostó por el color con un vestido estampado al que acompañó con sandalias y cartera en diferentes tonos de rosa Gerardo Viercovich

Gime Accardi fue otra de las que prefirió un look colorido para esta gran noche. Por su parte, Nico Vázquez sorprendió con jeans rotos y una camisa con diseño arabesco Gerardo Viercovich

Después de terminar LAM, Ángel de Brito y su angelita Yanina Latorre se acercaron a saludar y a conocer el lugar Gerardo Viercovich

Yanina Latorre lució su esbelta figura con un mono engomado corto al que complementó con sandalias de taco fino Gerardo Viercovich

Diego Leuco y su novia, la periodista Sofía Martínez, eligieron un look total black para esta velada Gerardo Viercovich

Cande Vetrano, íntima amiga de Mery Del Cerro desde la época de Chiquititas, estuvo acompañando muy de cerca este emprendimiento Gerardo Viercovich

Vaya donde vaya, Agus Casanova siempre marca tendencia. ¿El gran protagonista de su look? Un pantalón dorado tiro alto al que combinó con top y blazer negro Gerardo Viercovich

Darío Turovelzky, uno de los ejecutivos de Telefe, disfrutó de la velada junto a su pareja Gerardo Viercovich

Nico Occhiato, el chico del momento, también dijo presente junto a todo su equipo de Luzu TV Gerardo Viercovich

El conductor de Nadie dice nada llegó junto a Nati Jota, quien hace unos días anunció que ya no trabajará más en el ciclo Gerardo Viercovich

Mientras decide su nuevo rumbo laboral, Jota deslumbró con un vestido irregular y sandalias con tiras cruzadas Gerardo Viercovich

Nacho Elizalde y Grego Rosello no solo posaron juntos sino que también compartieron mesa Gerardo Viercovich

Laura Franco, más conocida como Panam, disfrutó de la noche junto a su marido. La animadora infantil apostó por el color que nunca falla con un vestido al cuerpo y zapatos acordonados con plataforma Gerardo Viercovich

El Zorrito Von Quintiero llegó junto a su novia en una camioneta gris Gerardo Viercovich

