Katy Perry alega que la acusación en su contra es una maniobra para desvirtuar al movimiento MeToo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 15:06

Katy Perry rompió el silencio sobre las acusaciones de abuso sexual presentadas el año pasado en su contra por Josh Kloss, con quien rodó el video de "Teenage team". El modelo denunció a la cantante por supuestos comportamientos inapropiados y dijo que intentó desnudarlo en una fiesta.

En una conversación con el medio británico The Guardian para promocionar su nuevo álbum, Smile, Perry se refirió por primera vez al asunto. "Creo que vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir cualquier cosa", expresó primero.

"No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello", agregó la artista, que está a punto de dar a luz a su primer hijo junto a Orlando Bloom.

Tras ello, Perry recalcó que prefiere "no añadir ruido al ruido, solo verdad", y manifestó que opta por no comentar todo lo que se dice sobre ella, ya que, desde su punto de vista, "es una distracción del auténtico movimiento MeToo".

Josh Kloss expuso su denuncia públicamente hace un año a través de sus redes sociales, calificando de "abusivos y denigrantes" los días de trabajo junto a la intérprete de "Fireworks".

A través de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, el modelo expresó que la artista solo se mostraba amable con él cuando estaban a solas, pero que ante terceras personas era "fría como el hielo" y que llegó a calificar de "asqueroso" tener que besarlo para las escenas del videoclip.

Kloss también afirmó que declinó una invitación de Kerry para ir juntos a un club de strip tease y dijo sentirse humillado cuando, en una fiesta, la cantante le habría bajado el pantalón y la ropa interior delante de los demás invitados para ridiculizarlo en público.