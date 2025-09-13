Katy Perry selló su visita a Buenos Aires: fue a cenar a una reconocida parrilla y repartió empanadas a sus fans

Durante esta última semana, la visita de Katy Perry a Buenos Aires dejó una generosa colección de postales. Más allá de sus conciertos en el Movistar Arena, la intérprete paseó por la ciudad, siempre se mostró cercana a sus fans, y hasta posó con un cuadro de Evita. Y su visita quedó sellada con un último encuentro entre ella y sus fieles seguidores.

Durante la noche del jueves, Katy fue a cenar a una reconocida y prestigiosa parrilla de Palermo, que suele ser visita obligada para las visitas internacionales que quieren probar el asado argentino. Mientras la artista comía en ese lugar, sus seguidores comenzaron a agolparse en la puerta, a la espera de saludarla por última vez. Y entre mucha emoción, finalmente ese momento llegó.

Katy Perry en Movistar arena.

Vestida con una camisa y muy sobria, Katy salió del restaurant con una bandeja de empanadas, a medida que los flashes de los celulares capturaban el instante. Con mucha tranquilidad, y sin negarles fotos y saludos a su público, Perry repartía empanadas, a medida que avanzaba hacia el vehículo que la debía llevar de vuelta al hotel.

Como era de esperar, sus fans la saludaron con entusiasmo, mientras festejaban el regalo que les hizo su ídola, unas sabrosas empanadas de la parrilla en la que ella había cenado. De ese modo, la cantante de “Firework” se despidió de Buenos Aires, en el marco de una estadía que será muy recordada por todos sus seguidores.

Su antojo por empanadas

Katy Perry en Movistar arena.

Durante uno de sus conciertos, Katy Perry ya había manifestado que estaba muy interesada en probar empanadas argentinas. En un video que publicó la cuenta de X @florexplica, se pudo escuchar a la cantante revelarle al público en inglés: “Dije: ‘Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas!“. Esto último hizo reír y gritar a todos los presentes, puesto que quedó en evidencia su fanatismo por la comida típica argentina. ”Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, agregó Perry. Sus palabras dieron cuenta que durante su estadía cumplió su antojo.

Ese no fue el único momento que hizo vibrar al Movistar Arena la noche del 10 de septiembre. Durante su segunda presentación, la artista paralizó a sus fans al hablar en español. Mientras el público coreaba el clásico “Ole, Ole, Ole, Ole”,ella los frenó para preguntarles qué querían decir con eso. “¿Qué significa? ¡Esperen! ¿Qué significa? Díganme que significa, ¡solo vos!“, comentó posando los ojos sobre una persona ubicada en el campo para que le explicara el significado del cántico.

“¡Silencio!“, exclamó en español. ”¡Callate!“, continuó. Si bien todos se rieron y alegraron por sus palabras en español, la cantante estaba seria y comprometida con obtener su respuesta. Cuando entendió el significado del cántico quedó satisfecha, por lo que todos volvieron a entonarlo. ”Ok, muy bien, lo apruebo", expresó y acto seguido continuó con su performance.

Katy Perry en Movistar arena.

Katy Perry se presentó en el Movistar Arena el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre. El público se comprometió con su show y muchos recrearon algunos de sus looks más icónicos. Se mostró completamente conectada con sus fanáticos: tomó celulares para sacarse selfies e invitó a algunos afortunados al escenario para que cantaran con ella.

Tras su exitoso paso por Buenos Aires, la intérprete de “Dark Horse” volverá a tener una cita con el público sudamericano en solo unos pocos días. El 14 de septiembre se presentará en San Pablo, el 16 en Curitiba y el 19 en Brasilia. Entre octubre y noviembre dará shows en Europa y cerrará el 2025 con ocho presentaciones en vivo en el continente asiático.