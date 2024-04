Keanu Reeves, en muletas: la lesión que el actor sufrió mientras filmaba y la revelación de Aziz Ansari

Escuchar

A finales de enero, Keanu Reeves fue visto desplazándose con muletas en el set de la película Good Fortune y Aziz Ansari, director y protagonista del film, reveló finalmente el motivo de esa situación. Durante el rodaje, cuando el actor se dirigía a disfrutar de un momento de descanso, sufrió una lesión que obligó a cambiar los planes de la filmación.

Invitado a la CinemaCon 2024 en Las Vegas, Ansari contó que su compañero se fracturó la rótula mientras estaba dentro del motorhome. “Después de estar 15 días rodando juntos, le dije: ‘Relajate en tu camarín unos 15 minutos’, y fue ahí cuando se tropezó con una alfombra y gritó: ‘¡Ah! mi rodilla’”, relató.

A partir de ese momento, la estrella de John Wick fue vista caminando con muletas y aplicándose una bolsa de hielo en la rodilla. Según muestran algunas imágenes, Reeves se desplazaba con dificultad en el set mientras también se veía a su coprotagonista, Seth Rogen, distraído con su teléfono.

Anzari también comentó que el actor de 59 años demostró ser “un gran soldado” después de sufrir la lesión, puesto que decidió seguir adelante con el rodaje. De hecho, señaló que llegó a filmar la totalidad de las escenas previstas “excepto algunas en las que tenía que bailar salsa”, lo cual está pendiente de retomarse.

“Él decía: ‘¡Lo haré!’ Y nosotros respondíamos: ‘Keanu, tranquilo. Bailarás salsa una vez que tu rodilla se haya curado’”, compartió. Además, el director mencionó que Reeves realizó acrobacias sin necesidad de “ir al hospital ni nada”.

Keanu Reeves, con muletas y una bolsa de hielo, durante las filmaciones en Los Ángeles el pasado enero TIDLA-88

Por ello, el realizador resaltó la fortaleza del intérprete, quien en el pasado supo lucirse con su desempeño físico en las películas de acción como John Wick, Matrix o Máxima velocidad, “donde incluso intentó saltar del auto al autobús”, recordó Anzari.

Ansari dirige y protagoniza Good Fortune junto a Reeves, Rogen y Keke Palmer . La película se anunció en abril de 2023 y en ese momento el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dijo en una entrevista a Deadline: “Nos encanta el guion y creemos firmemente en Aziz como intérprete y como director. Y cuando sumás a Seth y a Keanu, dos increíbles talentos de talla mundial, esto tiene el potencial de ser una película muy especial para nosotros”. Poco después del anuncio, la producción se suspendió en mayo debido a la huelga de guionistas, pero finalmente pudo retomarse.

Durante los meses de rodaje, Reeves sufrió otro incidente, aunque no vinculado a la película, al vivir un hecho de inseguridad en su residencia de Hollywood Hills el pasado diciembre. Según informó el diario estadounidense New York Post, ladrones enmascarados ingresaron a la propiedad y se llevaron un arma de fuego valuada en 7 millones de dólares.

El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió una llamada anónima sobre una persona sospechosa que entró a la casa en dos ocasiones en menos de un día. Las cámaras de seguridad registraron la presencia de varios hombres con la cara tapada, quienes rompieron una ventana y luego accedieron, pero Reeves estaba ausente, según precisó en ese momento TMZ. Los investigadores estudiaron los videos registrados de la vivienda y las cámaras de seguridad para encontrar huellas del robo.

Reeves, en una escena de John Wick 2 IMDB

Esa no fue la primera vez en que el actor sufrió un asalto en su casa. En 2014, dos intrusos quisieron entrar a su propiedad. Por un lado, una mujer accedió a la mansión mientras Reeves descansaba y fue hallada dormida en una silla de su biblioteca. Él se levantó y habló con la intrusa antes de llamar a los agentes policiales. La segunda persona que ingresó al inmueble fue también una mujer. La puerta no estaba trabada, el actor no se encontraba en su casa y luego fue llevada por la policía para realizarle pruebas psicológicas. Antes, Reeves y su pareja, Alexandra Grant, obtuvieron una restricción temporal de alejamiento frente a un hombre que decía ser pariente del actor.

