La incómoda reunión familiar de Kevin Costner y su ex, Christine Baumgartner

Una vez superado el polémico divorcio, muchas exparejas de Hollywood no tienen problemas en mostrarse juntos. Más aún si el motivo de la reunión es un hijo. No fue el caso de Kevin Costner y su ex, Christine Baumgartner, quienes participaron la semana pasada de la graduación de Cayden, el primero de sus tres hijos, y no solo se aseguraron de pasar la velada bien alejados, sino que, además, decidieron no compartir ni siquiera una foto familiar con el egresado.

El jueves, el protagonista de Yellowstone y la diseñadora de carteras volvieron a compartir espacio durante la fiesta de egresados de la escuela secundaria de su hijo de 18 años en Santa Bárbara, California. Durante el evento, Costner eligió sentarse en las gradas junto a Lili, su hija mayor, mientras que Baumgartner optó por ubicarse bien lejos de su ex.

Kevin Costner fue a la graduación de su hijo con Lily Costner, su hija mayor Backgrid/The Grosby Group

Una vez que la ceremonia llegó a su fin, tanto Costner como Baumgartner se acercaron a Cayden para felicitarlo y sacarse la foto de rigor. Sin embargo, lejos de dejar de lado los rencores y posar junto al joven en su gran día, el actor y su ex prefirieron no posar juntos.

El actor, productor y director se dejó ver orgulloso al posar con el mayor de los tres hijos que tuvo con Baumgartner. Costner lució un jean blanco, una camisa a tono y una campera tejida en color beige que llevó la mayor parte del tiempo sobre sus hombros. Para la foto, se colocó sus lentes de sol.

Kevin Costner tuvo su momento fotográfico con su hijo bien lejos de su ex Backgrid/The Grosby Group

La diseñadora, por su parte, optó por un vestido de verano floreado en tonos marrones, una chalina blanca y sandalias de tiras. El recién graduado sonrió mientras levantaba su diploma para una foto con la exmodelo.

Christine Baumgartner eligió un vestido veraniego estampado en color marrón y blanco Backgrid/The Grosby Group

Un final conflictivo

El tenso momento tuvo lugar dos años después de que la expareja terminara de resolver su polémico divorcio. Costner y Baumgartner firmaron el divorcio en septiembre de 2023, luego de largos meses de disputa. La relación duró 19 años y entre esas casi dos décadas, tuvieron tres hijos en común: Cayden Wyatt de 16, Hayes Logan de 14 y Grace Avery de 13. A lo largo del matrimonio, mantuvieron un vínculo cercano y pasional hasta que de un momento para otro la mirada de uno de ellos cambió por completo.

Según se detalló en los documentos de su divorcio y posterior batalla legal por la división de bienes, Costner aseguró que Christine insistía con separarse y él nunca entendía la razón verdadera. Si bien sospechó que existía algo detrás, nunca logró confirmar ninguna de sus teorías. Lo cierto es que con el paso de los meses, el protagonista de grandes éxitos como El guardaespaldas, apuntó a su vecino Josh Connor como el amante de su ex.

Kevin Costner, Christine Baumgartner y sus tres hijos en una postal de 2015 Getty Images

El medio estadounidense US Weekly reveló, según fuentes cercanas, que “su estrecha relación era el elefante en la habitación del que todo el mundo hablaba”. Esto habría enojado a Costner, quien durante el juicio evitó hablar de los rumores porque no tenía pruebas de infidelidad. Cabe destacar que antes del casamiento, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en el que hicieron un apartado especial sobre este tema.

Los radares del también director se pusieron en alerta cuando, a mediados de 2023, Christine y Josh viajaron juntos a Hawái. Lo que en principio se presentó como una salida de amigos, más tarde propició el inicio de una relación que se mantiene hasta la actualidad. Este fue el motivo por el que Kevin puso el ojo sobre su vecino y señaló que existió un presunto encuentro extramatrimonial que los llevó al divorcio.

Kevin Costner y Christine Baumgartner se separaron en 2023 Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Un galán soltero y sin apuro

Por su parte, a lo largo de los dos años que lleva soltero, Costner protagonizó varios rumores de romance, pero ninguno prosperó. En el último tiempo, el actor de 70 años se mostró más predispuesto a volver a enamorarse.

Desde su divorcio, lo relacionaron con Jennifer Lopez, se lo vio “coqueteando” con Sharon Stone y también en los Estados Unidos los televidentes del programa Today de la cadena NBC se entusiasmaron con una posible historia de amor entre él y la conductora Hoda Kobt, tras su paso por el estudio del ciclo para una entrevista. “2025 es el año en el cual Kevin se ocupará de sus proyectos y buscará tener más tiempo para su vida personal. Tiene ganas de salir más y, tal vez, conocer a la persona indicada. Está optimista”, le comentó un allegado del actor a Us Weekly.