Kim Kardashian reveló que está estudiando Derecho

4 de mayo de 2019 • 01:44

Kim Kardashian se muestra decidida a convertirse en abogada. Hace poco, la mediática reveló que está estudiando Derecho. A pesar de los prejuicios que, en ocasiones, recaen sobre una persona por la imagen que proyecta, la estrella de las redes sociales ha comenzado a incluir entre sus posteos secuencias en las que se la ve concentrada en el estudio.

"El pasado año me matriculé en el Colegio de Abogados del estado de California para estudiar leyes", anunció unas semanas atrás. "En los próximos cuatro años debo cumplir con un mínimo de 18 horas semanales y presentarme a múltiples exámenes, escritos y de multiple choice al mes. A punto de terminar mi primer año, estoy ya preparándome para un examen que es una versión más pequeña del oficial", agregó.

Es probable que la celebritie se haya visto influenciada por su padre, el reconocido abogado Robert Kardashian, ya fallecido, que se convirtió en un popular letrado cuando defendió a O.J. Simpson en el caso en el que el exjugador de fútbol americano fue acusado de homicidio y luego absuelto.

"Todo el mundo tiene que aprobarlo para poder ejercer como abogado. Cuento esto porque estoy leyendo muchísimos comentarios asegurando que si estoy en esta facultad es gracias a mis privilegios o a mi dinero, pero no es el caso. He llegado a leer a una persona diciéndome que debería 'meterme en mis asuntos'. Quiero que la gente entienda que no debería haber nada que te limite a la hora de alcanzar tus sueños. Haz tu camino, más que nada porque a los que corrigen los exámenes no les importa quién eres", reflexionó Kim.

En las últimas horas, la influencer realizó una nueva publicación en la que luce su figura en traje de baño, con pareo y gafas de sol, donde se la ve sentada, rodeada de naturaleza y con la vista puesta en un cuaderno. "Tomando notas", escribió ayer la mediática empresaria junto a la foto.

De esta imagen se deduce que la mujer que ha superado ya los 136 millones de seguidores en Instagram avanza en sus estudios de Derecho, carrera en la que ha decidido invertir gran parte de su tiempo para defender causas nobles ante la Justicia, como así lo ha señalado en más de una oportunidad. Para hacerlo se apoya en dos mentoras que la ayudan en el estudio.

En estos días, fue vista dirigiéndose a realizar un examen en un edificio de Los Ángeles con una carpeta bajo el brazo de Derecho Penal. Sin perder el glamour, a la cita académica acudió vestida con un look deportivo y con una mochila verde a sus espaldas.