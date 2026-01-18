Fátima Florez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que Milei irá a ver su show: “Sé mucho y hablo poco”

Fátima Florez pasó por la mesa de Mirtha Legrand y no esquivó ninguna de las preguntas que la gran diva de la televisión argentina le hizo sobre su expareja, el presidente de la Nación Javier Milei. A lo largo de la noche, la artista no solo confirmó que el mandatario la visitará en el teatro el martes 27 de enero sino que, además, reveló un momento que no se vio en pantalla del día que los dos fueron juntos al programa de la Chiqui y respondió como es el libertario como amante.

Fátima universal, en la agenda presidencial

“¿Vos te estás preparando? Porque el 26 llega, eh”, disparó sin preámbulos y sin nombrarlo Mirtha al principio del programa con la mirada clavada en Fátima Florez. “Ahhh”, reaccionó la imitadora luego de las risas generalizadas en la mesa. “Parece el lanzamiento…”, sumó algo descolocada. Luego de explicar que leyó la noticia en el diario, Mirtha aclaró para el resto de los comensales: “Viene el presidente Milei. ¿Te va a ir a visitar? ¿Te va a ir a ver? ¿Sabés algo?”, volvió al ruedo la Chiqui. “Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco”, explicó Florez en medio de una risa nerviosa. “¿Te parece que hablás poco?, siguió la conductora. “Menos que la Chiqui seguro”, salió del paso la invitada.

Luego del picante ida y vuelta, Marcelo Polino intervino para recordar que el mandatario estuvo hace un tiempo en su programa y adelantó que si tenía alguna actividad en Mar del Plata iba a ir a ver el show “porque está súper a favor de Fátima” y de lo que hacen sobre el escenario. En ese momento, la artista hizo un breve paso de comedia con una caracterización de Mirtha incluida y se dispuso a hablar de la visita de su ex.

Mirtha Legrand ya fue a ver Fátima universal Fernando Maldonado prensa

“Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero”, adelantó. “¿Está confirmado eso?”, la apuró la Chiqui y, consciente de los vaivenes de la política, Florez hizo una importante aclaración: “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatilidad de las agendas. Yo digo, pero bueno”, respondió con un acting.

Cabe recordar que, en el 2025, cuando Fátima Florez se presentó en Las Vegas, se había anunciado la presencia del líder de La Libertad Avanza en el show. Sin embargo, a último momento decidió no acudir a la cita.

Noche de confesiones

En un momento de la velada, Mirtha recordó cuando Fátima Florez y Milei estuvieron sentados en su mesa y los catalogó de “raros”. “Al aire salió. Ellos no se rieron, no les hizo gracia”, recordó. La artista explicó que no solo no se ofendió sino que la frase quedó. “Es magistral”, la catalogó. “¿Qué viste para decir eso?”, quiso saber Polino. “Yo les preguntaba una cosa y me decían otra”, explicó la Chiqui. “fue muy amable”, aclaró enseguida. “Y estaban muy enamorados”, sumó. En ese momento, Florez decidió hacer una confesión que sorprendió a todos. “Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies. Y decíamos ´Ay, mirá, nos estamos tocando en la mesa de Mirtha por debajo’“, reveló.

“¿Te gustaría volver con él?”, quiso saber la conductora. “No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go”, confió Florez. “Mirá que la vida pasa rápido”, la volvió a apurar Mirtha. Otra vez tentada, Fátima se replegó: “Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar la cuestión”. “Sos rara”, remató Legrand.

El día que Mirtha Legrand recibió a Javier Milei, entonces candidato a presidente, y su novia, la imitadora Fátima Florez Storylab

Por último, cuando la Chiqui le preguntó cómo es Javier Milei como amante, Fátima prefirió hablar de ella. “Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura”, aclaró.