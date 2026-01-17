Juan Pablo Varsky, entre su descanso en Uruguay y su inesperado debut sobre un escenario

Juan Pablo Varsky le hará una gambeta a su descanso de verano y el domingo 18 de enero debutará sobre el escenario del Enjoy, de Punta del Este, ciudad en la que se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto con su hija Lupe.

Incansable, el periodista hará una pausa en su veraneo para sumergirse en una aventura inédita para él: “Será la primera vez que me suba a un escenario”, confiesa a LA NACION en el atardecer esteño, allí donde el vértigo de La Brava marítima se entrelaza con el Río de la Plata y da lugar a La Mansa, ese enclave paradisíaco donde mañana por la noche ofrecerá su presentación.

Cómo ver fútbol, con pasión y con razón se denomina la propuesta que, desde el vamos, amalgama unas cuantas cuestiones que hacen a uno de los fanatismos más incrustados en la identidad rioplatense y de buena parte del mundo.

La expectativa está planteada en tanto y en cuanto se tratará de una experiencia novedosa tanto para él como para el público que podrá compartir el inusual acontecimiento.

“Me resulta desafiante”, argumenta Varsky, entusiasmado con lo que será, seguramente, el disparador de una actividad que lo acompañará en el tiempo, aunque se ataja: “Vamos a presentarnos este fin de semana y, seguramente, retomemos luego del Mundial”.

La propuesta le llegó de manos del productor y presentador Diego Scott, responsable de HTH Productora, a cargo de la realización de esta experiencia.

-¿Teatro, conferencia, charla? ¿Cómo definís la propuesta?

-Es una charla con espacio para las preguntas del público, algo que siempre me gustó.

-La participación de la audiencia implica, en términos teatrales, la ruptura de la “cuarta pared” y estar alerta a lo imprevisto.

-Busco eso, me resulta atractivo. Si bien preparé un guion organizado por décadas y un capítulo para el próximo Mundial 2026. No sé qué pasará en el ida y vuelta, pero me tranquiliza pensar que no existen “bolillas negras”, sino buscar la satisfacción a demanda.

-¿Qué abarca el guion?

-Tomé como punto de partida el año 1970, con un seleccionado brasileño tan potente como el argentino.

Un año clave

Si bien el comienzo de esa década tiene una justificación deportiva, lo cierto es que también marca el año en el que nació el periodista. “Aquel Brasil lo tenía a Pelé y nosotros hoy lo tenemos a Messi”, argumenta, trazando un puente entre ambas casacas.

-Es interesante pensar el fútbol desde la pasión, pero sin descuidar la razón, algo que no siempre sucede.

-La idea es pensar junto con la gente cuánto nos influyen las emociones a la hora de mirar un partido, qué ve el público desde la platea y qué vemos nosotros, los comunicadores, desde la cabina. Por otra parte, vamos a pensar cómo el fútbol se convirtió en un consumo cultural y en una actividad aspiracional.

En ese sentido, el millonario negocio en torno a este deporte y los buenos dividendos obtenidos por los jugadores hacen que muchos jóvenes, con mayor o menor vocación y destrezas, posen su mirada en esta actividad, que, por cierto, conlleva no pocos sacrificios.

“Los jugadores son productos, se convierten en la imagen de muchas empresas”, remarca, y señala que el número 10 incrustado en la camiseta es una panacea: “Primero fue Pelé, luego llegaron Diego (Maradona) y (Lionel) Messi. Y, si pienso más acá, aparece (Cristiano) Ronaldo”.

La vida de playa es una de las pasiones del periodista, quien, cada verano, elige la ciudad de Punta del Este para descansar RsFotos

Involucrado en la comunicación deportiva desde hace treinta y seis años, Varsky también subraya que pensará en voz alta cómo fueron modificándose las reglas alrededor del balón.

-Hay mucho de pertenencia en el concepto de consumo cultural del fútbol.

-Tiene que ver con la idea de tribu; hoy, mucha gente, va a trabajar luciendo una camiseta de fútbol.

Sin miedo al cambio

Cómo ver fútbol con pasión y con razón se suma a una serie de decisiones desafiantes que el comunicador viene llevando a cabo desde hace un tiempo.

Además de haber reincidido en la paternidad en su madurez, y acaso por eso mismo, desde algunos años dejó de madrugar en un horario imposible: “Me propuse no levantarme nunca más a las 4.40 de la mañana”.

La recordada periodista Magdalena Ruíz Guiñazú, quien hizo de su programa Magdalena tempranísimo un clásico de la radiofonía nacional, solía argumental que, a pesar de las décadas que llevaba amaneciendo antes de que el sol despuntara, jamás se había acostumbrado a tal hábito. Varsky comparte la aseveración: “Es imposible”.

-Altera el resto de tu vida laboral.

-El día informativo termina a las 23 o más tarde, los programas políticos van de noche, así que me tuve que acostumbrar a dormir poco.

-El horario también incide en los vínculos afectivos y en las relaciones sociales.

-Faltás a celebraciones, no te encontrás con gente, es tremendo...

A su regreso de Punta del Este y ya instalado en Buenos Aires, el periodista iniciará, a fines de febrero, su nuevo desafío radial, que no implicará el madrugón y aún no tiene nombre definido, en Now, medio radial (FM 97.9), pero que también ofrecerá su versión audiovisual desde el streaming, en tira diaria de 10 a 14.

“La idea es enfocar el contenido para gente de mi generación o más grande, diferente a la audiencia habitual del streaming. La idea es poder sumar una oferta que hoy no existe”, argumenta el periodista, ausente de los micrófonos radiales desde 2022.

Además, este año, continuará al frente de las transmisiones deportivas de Telefe, en una temporada que contempla la realización de un nuevo Mundial de Fútbol.

"Vamos a pensar en cómo la tecnología modificó la forma de mirar el fútbol", cuenta Juan pablo Varsky, acerca de su unipersonal Pilar Camacho� - LA NACION

-¿Qué otros tópicos abordará tu presentación en vivo de este domingo?

-Vamos a pensar en cómo la tecnología modificó la forma de mirar el fútbol, cómo se genera la interacción desde las redes sociales, la posibilidad de poder enviarle mensajes a un relator, mirar un partido desde varias pantallas simultáneas y cómo, desde la creación de la Champions League, Europa cobró protagonismo.

Lo espera la cena frente al mar, en una ciudad de Punta del Este que, a diferencia de lo que sucede en la costa argentina, su temporada estival comienza a desvanecerse en pocos días más.

Antes de la despedida y ante la insistencia por encontrarle una definición a su desafiante experiencia escénica, aparece una encrucijada: “No sé cómo definirlo; podría ser una conferencia, pero eso me resuena con mucha pompa y circunstancia; cómo dije anteriormente, me resulta más grato pensar que se trata de una charla, eso se ajusta mejor al clima que busco generar y a la posibilidad que la gente también pueda decir lo suyo. Preparé lo mío, pero no puedo saber qué me van a preguntar”.

-¿Cómo imaginás que se conformará el público?

-Seguramente vendrá la gente que disfruta mucho del fútbol, pero también me gustaría que se acerquen jugadores, entrenadores, dirigentes y todos aquellos que forman parte de este ecosistema.

Para agendar

Cómo ver fútbol, con pasión y con razón. Domingo 18 de enero, Enjoy Punta del Este (Playa Mansa, Parada 4).