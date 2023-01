Kristin Chenoweth recordó el terrible accidente que sufrió en el set de The Good Wife: “Mis extensiones de pelo me salvaron la vida”

escuchar

Reina del escenario y los sets de grabación, Kristin Chenoweth no siempre la pasó bien en el trabajo. En los últimos días, la actriz se sinceró sobre una de las experiencias más traumáticas que vivió en una grabación, cuando un equipo de iluminación cayó sobre su cabeza debido al fuerte viendo que soplaba en la zona.

El lunes por la noche, la estrella de 54 años se sentó con Andy Cohen en Watch What Happens Live y reflexionó sobre el accidente que tuvo lugar en 2012 en el set de The Good Wife. Según contó, el hecho ocurrió cerca de una tienda de alimentos, donde su personaje entraba para comprarse un batido. “Oí como un ruido de asta de bandera. Oí la frase ‘Estamos perdiendo la luz’ y oí ‘acción’ y me desperté en el hospital Bellevue”, contó la cantante. “Me golpeó en la cara y luego me tiró contra el cordón de la vereda, causándome una fractura de cráneo de 15 centímetros, una fisura y una fractura en la nariz, además de dientes y costillas rotas” , especificó.

Cohen le preguntó a la actriz la razón por la cual no realizó acciones legales tras el accidente. “No lo hice por miedo y ansiedad. Así que nunca dejes que el miedo gobierne tu vida”, respondió ella.

A pesar de que el accidente ocurrió hace más de una década, Chenoweth sigue lidiando con las secuelas que le dejó. “ Tengo lesiones de larga duración de ese accidente, así que ojalá hubiera escuchado a mi padre, que me dijo ‘después vas a querer demandarlos’. Y no somos la clásica familia que demanda, pero cuando prácticamente te matan, ya sabes... ”, expresó.

La actriz también dijo que si no fuera por las extensiones de pelo que llevaba en ese momento, hoy no estaría viva. “ Mis extensiones de pelo me salvaron la vida”, dijo la estrella de Broadway. “Hicieron que la fractura de la línea del cabello se uniera”, explicó. “Mi médico me dijo: ‘¿Qué son estas cosas de metal?’ Y yo le contesté: ‘Son extensiones de pelo’, y él me dijo: ‘Te han salvado la vida’”.

Para sacar un poco de dramatismo, al terminar su relato la actriz dijo bromeando: “Así que cualquiera que quiera ponerse extensiones de pelo debería hacerlo, por su salud”.

Hace unos años, la actriz ya había hablado del traumático suceso. En ese momento dijo que al principio, su situación era tan desalentadora que sintió lástima de sí misma, y añadió que su madre la ayudó a enderezar el rumbo. “Cuando me ocurrió el accidente, el 11 de julio de 2012, mi madre tuvo que venir volando. Estaba en apuros y necesitaba ayuda”, relató hace unos años. “Le dije: ‘¿Por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo?’, y ella me respondió: ‘¿Por qué no vos? Sos humana como todo el mundo, te pasan cosas. No sos más especial, ni mejor, ni peor que los demás’”.

Esta no fue la única vez que Chenoweth sufrió un accidente trabajando. En 2003, la estrella se lesionó el cuello durante una función especial que realizaron en San Francisco previo al estreno de Wicked, el musical de Broadway. Allí interpretaba a Glinda, la bruja buena del mundo de Oz, y debido a este problema no pudo realizar algunas funciones que estaban programadas.

La estrella se encuentra promocionando su nuevo libro No soy filósofa, pero tengo pensamientos: Mini-Meditaciones para santos, pecadores y el resto de nosotros, el cual ya se encuentra disponible en diferentes librerías de todo el mundo.

