Thiago de Gran Hermano: el mayor dolor que sufrió en la casa, la verdad sobre su relación con Nacho y por qué se alegra de haber quedado fuera del reality

escuchar

En Gran Hermano hay varios tipos de jugadores: están los que discuten abiertamente, los que plantean estrategias sutiles, o los que intentan quedar bien con todos, escondiendo su verdadera naturaleza. Y hay perfiles como el de Thiago, que no son los más habituales. El joven se estableció adentro del reality como una figura muy querida por sus compañeros, protagonizó romances, amistades y alguna que otra pelea. Pero él siempre fue muy transparente, y su salida sorprendió a muchos y marcó un quiebre adentro de la casa.

En una charla con LA NACIÓN, el último eliminado del juego -de tan solo 19 años- se refirió a su paso por el reality de convivencia, a su vida antes de Gran Hermano y a sus deseos sobre el futuro.

-¿Cómo te está tratando el afuera?

-Mejor de lo que esperaba, lo estoy disfrutando. Extrañaba estar con gente que no fuera siempre la misma, porque después de tres meses ya empezás a chocar. Por eso me gusta volver a respirar aire libre .

-Pero vos no chocabas mucho con otros participantes... ¿O hubo alguien con quien te empezaste a llevar mal en las últimas semanas?

-No, por suerte con los que me llevé bien desde el principio, también me llevé bien hasta el último día. Choqué con algunos este último tiempo, pero nada grave. La única pelea fuerte la tuve con Alfa, pero después supe pedirle perdón, y ya no peleé con nadie más. Yo estoy contento de haber hecho mi juego y ser yo mismo, lo disfruté .

-Recién lo viste a Alexis en la tele y le diste un gran abrazo, ¿Lo extrañabas?

-Sí, reencontrarme con Alexis me gustó mucho. Él es una persona que quiero mucho, fue re valioso haberlo conocido y verlo afuera de vuelta me encantó.

-Vos siempre te mostraste muy familiero... ¿Cómo fue estar lejos de tus seres queridos?

-Estar lejos de mi familia fue re duro, los extrañé a todos. Eso me dolía mucho, pero no lo demostraba. Entonces me enfocaba en lo que estaba pasando y las cosas que iban a venir después. La verdad es que estoy contento, duré más de lo que esperaba, y si yo no pedía estar en placa, creo que no hubiera quedado .

-¿Pero vos quería quedar en placa para irte o porque querías probarte con el voto del público?

- Yo me quería ir. Ya había disfrutado, había hecho todo lo que quería, y ya me aburría siempre la misma rutina. Nadie disfrutaba como yo del día a día, pero ya quería volver a estar en mi barrio y ver a mis hermanos .

-¿Cómo imaginas tu vida ahora? ¿Te interesa seguir vinculado a la tele o vas a preferir el bajo perfil?

- Me gustaría estar en la tele, porque es un trabajo en el que puedo generar mucho. Pero también quiero estar en mi barrio, con mis amigos y mis hermanos. Quiero trabajar en tele, pero no por eso dejar de volver a casa y estar con ellos .

-¿Cómo era un día en tu vida antes de Gran Hermano?

-Era muy duro. Un día como hoy y con este calor, hubiera estado juntando cartón, pero lo aceptaba porque era trabajo, y me daba mi plata para comprar comida. Y ahora todo esto me da una oportunidad, y me tiene muy contento .

-¿Qué esperás del futuro con Daniela, cuando ella salga de la casa?

-Espero que ande todo bien, porque la voy a esperar. Ella me gusta mucho. Le voy a hacer el aguante desde acá afuera, así que espero que salga dentro de mucho.

-¿Cómo recordás ese momento en el que no la salvaste y que ella terminó siendo eliminada?

-Yo no creía que Daniela se fuera a ir, sentía que en esa placa iba a quedar afuera otra persona. Pero me salió mal. Y en parte me arrepiento pero, por otro lado, no me pareció mal salvar al Cone, con el que tengo una gran amistad.

-¿Qué me podés contar de esas primeras charlas con Daniela tras su regreso, en las que retomó el vínculo con vos?

-Es dura ella, pero nos supimos entender. Con Daniela hablamos de a poquito y nos acercamos de nuevo, eso me pone contento. Su eliminación me demostró que yo la quería, que la necesitaba ahí adentro porque era un apoyo. Yo estaba mucho tiempo con ella, y su salida la re sufrí, lloré varios días y me arrepentí de haber hecho eso, pero seguí mi corazón. Yo no tuve estrategia de juego, y su salida me hizo mal.

-Te quería preguntar por Nacho, ¿qué pensás de la fantasía que se dio entre el público sobre un posible romance entre ustedes?

- Con Nacho somos muy amigos. Los dos tenemos la misma edad, la misma mentalidad, somos grandes pero a la vez nos gusta disfrutar el momento, y joder con lo que podamos joder. Todo eso nos unió mucho. A mí no me gustan los hombres, pero me divierte, me gusta hacer reír a mis amigos .

-Se notaba que eran muy cercanos, él lloró mucho tu salida…

-Es que tuvimos una conexión de amigos muy fuerte. Yo hacía algo, y él hacía lo mismo, desayunábamos juntos, compartíamos mucho tiempo, y por eso mi partida le hizo mal. Disfrutábamos estar con el otro, no como pareja, sino como amigos. Realmente fue una conexión como si hubiéramos sido amigos desde los dos o tres años.

-¿Cuál fue el momento que más sufriste del juego?

- La salida de Daniela, eso fue lo que más me dolió. Pero ahora estoy bien, porque ella pudo volver y tener una segunda oportunidad. Por mi parte, estoy contento de estar afuera, de poder disfrutar esto y ser libre.

Temas Gran Hermano