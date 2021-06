La Academia: con un sugestivo cambio de género, Flor Vigna y Facu Mazzei abrieron la ronda de música disco

Luego del deslucido duelo de shuffle dance, volvió la música disco a la pista de ShowMatch. Los encargados de romper el hielo fueron Flor Vigna y Facu Mazzei, que apostaron por rotar sus géneros para la presentación, una propuesta que no fue vista con buenos ojos por una de las miembros del jurado de “La Academia”, Pampita Ardohain. “No sé qué pasa, es como una maldición. Cada vez que lo intentaron acá en la pista, salió mal”, aseguró la modelo.

Los participantes, sin embargo, no se amedrentaron y bailaron al ritmo de “Qué nivel de mujer”, el éxito de Luis Miguel, en versión disco.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (9). “¿Por qué? La idea no me gusta, pero bailan tan bien que no tienen competencia. Para mí son una de las mejores parejas de la historia del programa. Sí me gustaron el tema y la coreografía, pero el look no”.

Y entonces, sí, llegó el momento de saber si habían logrado convencer a Pampita. “¡Qué placer! ¡Hagan lo que se les ocurra! A mí me encantó, me maravillaron de principio a fin. Temblé al final con el truco que por suerte salió bien. Los felicito. Así me gusta que salgan los participantes a la pista”, expresó Ardohain (10).

Jimena Barón (10) coincidió con su compañera de estrado en cuanto a la calificación, pero no en cuanto a lo que le generó la propuesta de cambio de género: “A mí me encantó la idea, me parece necesario. La coreografía fue dificilísima, no le pusieron ni una pausa. Flor mantuvo todo el tiempo el acting de varón. Es un placer enorme verlos, son unas bestias”.

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, tampoco escatimó elogios: “Me encanta que siempre hacen todo con altura y profesionalismo. La coreografía fue tremenda, aunque hubo un fallo en la pirueta y en el truco final. Felicitaciones”.

