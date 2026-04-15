La actriz Ann-Margret, de 84 años, sufrió un accidente doméstico y debió ser hospitalizada

La icónica actriz Ann-Margret fue hospitalizada este mes luego de haber sufrido una fuerte caída en su casa. Según reveló la misma intérprete de 84 años en una entrevista, debido al golpe, terminó quebrándose un brazo.

“Me caí el otro día y ahora tengo el codo derecho roto”, le contó la artista a People, pero, a la vez, dejó en claro que nada podrá amedrentarla. ”Voy a intentar tener muchísimo cuidado y no volver a caerme, pero nunca se sabe“, aseguró.

Ann Margaret en una escena de Un golpe con estilo Atsushi Nishijima - Warner Bros. Pictures

Y agregó: “No pasa nada. Me he caído tantas veces. No lo hago a propósito, ¡pero me caigo! ¿Qué puedo decir? Siempre aprendí de mis padres que uno simplemente se levanta. Uno simplemente vuelve a empezar".

“He descubierto que nada es imposible, porque cuando caigo, me levanto, me sacudo el polvo y ¡vuelvo a empezar!“, remató.

De hecho, dejó en claro que, a pesar de haber tenido que suspender una sesión de firma de autógrafos, la lesión no la obligó a interrumpir su entrenamiento. “Mi entrenador personal simplemente modificó mis rutinas. Ahora solo hago ejercicios con las piernas”, anunció.

“Tengo un entrenador que viene los martes, los jueves y a veces los viernes para ayudarme con todo tipo de ejercicios”, explicó luego. “Él me motiva a mantenerme activa. Si no lo hago, probablemente empezaré a decir: ‘Bueno, no sé. Tengo un resfriado. Tengo esto, tengo aquello’. Pero este hombre me mantiene en marcha“, afirmó.

A pesar de que se encuentra en plena recuperación, está previsto que la actriz y cantante esté presente en la entrega de los Premios Chita Rivera 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York el 16 de mayo. En esa ceremonia, está previsto que reciba un reconocimiento a su trayectoria.

Ann-Margret fue una de las máximas estrellas de los años 60 y 70 Silver Screen Collection - Moviepix

En 2024, a sus 82 años, sorprendió a todos al contar en una entrevista que todavía maneja su motocicleta. “Por supuesto que todavía manejo mi Harley-Davidson. Me encanta la velocidad”, contó en diálogo con People.

Ann-Margret, nacida en Suecia y nacionalizada estadounidense, tomó sus primeras lecciones de baile en la Escuela de Danza Marjorie Young y fue descubierta por el actor George Burns mientras actuaba como parte del grupo Suttletones en Las Vegas. En sus inicios, participó de los films Milagro por un día (1961), State Fair (1962), Adiós, ídolo mío (1963) y Cita en Las Vegas (1964), junto a Elvis, con quien mantuvo un promocionado romance.

Elvis Presley y Ann-Margret United Archives - Hulton Archive

Después llegarían Adiós ilusiones (1965), Conocimiento carnal (1971), Los chacales del Oeste (1973) y Tommy (1975), Magia (1978), The Villain (1979), El regreso del soldado (1982), Who Will Love My Children? (1983) y Ni un paso en falso (1986).

En los años noventa se mantuvo muy activa. Participó de las películas Mil voces (1992), Dos viejos gruñones (1995), Un domingo cualquiera (1999). Durante el nuevo siglo, en tanto, actuó en Taxi (2004), Viviendo con mi ex (2006) y Un golpe con estilo (2017).

La actriz y cantante junto a Elvis Presley, con quien trabajó en varias películas y protagonizó un promocionado romance GAB Archive - Redferns

Además de su exitosa carrera como actriz, Ann-Margret también brilló en el mundo de la música. Su último álbum de rock, Born To Be Wild se editó en 2023.

Si bien su romance con Elvis es el más recordado, estuvo casada con Roger Smith durante 50 años, desde 1967 hasta el fallecimiento del actor y productor, en 2017.

Ann Margret en el film Tommy

Según contó ella misma, su boda no fue precisamente glamorosa. La pareja se fugó a Las Vegas y, en una habitación impregnada de humo de cigarrillo, ambos intercambiaron sus votos. Sin embargo, esa historia de amor resistió el paso del tiempo y se convirtió en un símbolo de amor eterno en la industria cinematográfica.