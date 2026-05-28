La Justicia de Estados Unidos investiga la venta de entradas para el Mundial por presuntas “prácticas engañosas”

NUEVA YORK (AFP).- La Justicia de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron una investigación sobre la venta de entradas de la FIFA para el Mundial 2026. Las autoridades exigen información al organismo deportivo, enfocándose en los partidos programados en el MetLife Stadium, en el marco de tensiones por los elevados precios de los boletos y reportes de prensa que señalaron que los compradores pueden haber sido “engañados” al recibir asientos de una categoría inferior a la elegida inicialmente.

Desde el inicio de la venta, los precios exorbitantes de los ingresos han sido un motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, la justicia le reclama a la FIFA información sobre la venta de entradas, en particular para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, y donde, incluso, se disputará la final del 19 de julio.

Las fiscales generales Letitia James y Jennifer Davenport marcaron que a algunos hinchas se les asignaron localidades de una categoría inferior a la que habían elegido inicialmente y que, por lo tanto, están situados en el estadio en peores condiciones de lo esperado.

La fiscal general de Nueva York Letitia James está tras el caso Yuki Iwamura - AP

Además, invitaron a los residentes de Nueva York y Nueva Jersey que resultaron damnificados a presentar una denuncia ante los organismos encargados de la protección de los consumidores y de la lucha contra el fraude en sus respectivos estados. “Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban”, indicaron James y Davenport en un comunicado.

“Las declaraciones públicas de la FIFA, así como la puesta a la venta de las entradas, podrían haber contribuido al aumento desmesurado de los precios”, agregaron.

En tanto, las sospechas de irregularidades ya llevan un tiempo bajo supervisión. A mediados de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, ya había pedido aclaraciones al órgano rector del fútbol sobre “posibles prácticas comerciales engañosas”, a partir de una investigación del medio The Athletic.

A su vez, grupos de aficionados se manifestaron en contra de los precios elevados que se piden para alentar a sus selecciones en la gran cita del fútbol y la organización Football Supporters Europe (FSE) acusó a la FIFA de “extorsión” y de “traición monumental”.

La final se jugará en el Metlife Stadium Seth Wenig - AP

“Para el Mundial 2026, la FIFA implantó un modelo de venta de entradas y de mercado (de reventa) que refleja las prácticas habituales del mercado de entradas para los grandes acontecimientos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones”, dijo el organismo, a lo que sumó que “se realizan ajustes de precios con el fin de optimizar las ventas y la asistencia y de garantizar un valor de mercado justo para los eventos”.

Asimismo, en abril, la FIFA también respondió al reporte de The Athletic señalando que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran “orientativos”. Además, durante una reunión del consejo de ministros en la Casa Blanca este miércoles, Donald Trump descartó cualquier polémica relacionada con los precios de las entradas para la competición.

“La Copa del Mundo es formidable. Es el mayor éxito que han tenido jamás en términos de venta de entradas. Nunca habían visto algo venderse tan rápido”, dijo el presidente.

En total, cerca de siete millones de entradas se pusieron a la venta para la competición, según la FIFA. A comienzos del mes pasado, más de tres millones de ellas ya habían encontrado comprador y se seguían poniendo otras a la venta regularmente hasta el final de la competición.

Con información de AFP.