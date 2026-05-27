Confirmado: el fenómeno astronómico que ocurrirá en Nueva York este 28 de mayo y atrae a miles de turistas

Este 28 de mayo ocurre el Manhattanhenge, un evento astronómico y urbano donde el sol se alinea con el trazado de las calles de Manhattan, Nueva York. Para observar el fenómeno, se requiere una vista despejada del horizonte oeste y edificios altos que funcionen como un canal vertical para la luz.

Por qué ocurre el Manhattanhenge en Nueva York

Durante este evento, el sol se pone en el horizonte oeste y sus rayos se proyectan directamente a través de las calles transversales este-oeste de Manhattan, iluminando los edificios a ambos lados.

El Manhattanhenge se produce dos veces al año cerca del solsticio de verano

El término fue acuñado por Neil deGrasse Tyson, astrofísico del Museo Americano de Historia Natural, en un artículo publicado en 1997. Su nombre proviene del monumento prehistórico de Stonehenge en Inglaterra, donde el sol se alinea con las piedras durante el amanecer del solsticio de verano.

De la misma manera que el monumento europeo conecta piedras con eventos celestiales, el Manhattanhenge conecta la planificación urbana humana con la naturaleza.

Cuáles son las fechas del Manhattanhenge

El fenómeno ocurre en cuatro momentos precisos al año (dos en mayo y dos en julio) y dura apenas unos minutos cada vez. Las fechas y horas previstas para este año son las siguientes:

Medio sol : 28 de mayo (20.14 hs ET) y 12 de julio (20.21 hs ET)

: 28 de mayo (20.14 hs ET) y 12 de julio (20.21 hs ET) Pleno sol: 29 de mayo (20.13 hs ET) y 11 de julio (20.20 hs ET)

Los mejores puntos de observación son las calles transversales anchas, parado lo más al este posible y con vista despejada hacia el oeste AP

Requisitos para ver el Manhattanhenge y dónde verlo

Para poder apreciar el Manhattanhenge, se debe contar con cielos despejados. La lluvia, las nubes pesadas o la contaminación excesiva pueden bloquear la vista del sol en el horizonte.

Los mejores puntos de observación son las calles transversales anchas, parado lo más al este posible y con vista despejada hacia el oeste, en dirección a Nueva Jersey. Las calles recomendadas son:

Calle 14

Calle 23

Calle 34

Calle 42

Calle 57

A su vez, neoyorquinos y turistas pueden visualizar el evento desde otros puntos, como el paso elevado de Tudor City, en Manhattan, o el parque Hunter’s Point South, en Long Island City, Queens.

¿Qué otras ciudades de Estados Unidos tienen este tipo de alineación con el sol?

Este tipo de alineación no es exclusivo de Nueva York. De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, en Salt Lake City, en Utah, los equinoccios al amanecer y el atardecer pueden verse en línea recta con las avenidas.

También existen casos como el de Baltimore, Chicago, Filadelfia, San Francisco y San Diego, además de espacios como el Corredor Infinito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde el fenómeno (conocido como MIThenge) ocurre en noviembre y enero.