La actriz Sally Kirkland, de 84 años, fue internada en un centro de cuidados paliativos tras un diagnóstico de demencia

La legendaria actriz de Hollywood Sally Kirkland, de 84 años, fue internada en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs, California, luego de ser diagnosticada con demencia.

El encargado de confirmar el triste presente de la intérprete fue Michael Greene, su representante. En diálogo con el portal de noticias TMZ reveló que la protagonista de Anna y ganadora de un Globo de Oro está acompañada por su amigo Cody Galloway.

Kirkland en la entrega de los premios Oscar de 1988 Bob Riha Jr - Archive Photos

Este no es el primer problema de salud que enfrenta la también nominada al Oscar y que toma estado público. En noviembre del 2024 a través de GoFundMe -una plataforma muy popular en los Estados Unidos- se comenzaron a recaudar fondos para que la actriz afrontara sus gastos médicos luego de fracturarse las costillas, la muñeca derecha y la cadera izquierda, lesiones que le generaron luego dos infecciones que casi le cuestan la vida.

En el extenso texto publicado en el portal que acompaña la colecta, Paige Dylan, Coty Galloway y Mel England dieron detalles de la situación de la actriz. Para explicar su actualidad financiera, recordaron que en 2021, SAG-AFTRA canceló el seguro complementario para miembros mayores de 65 años y que la transición a otra póliza fue “caótica y confusa”. “Esa situación dejó a Sally con grandes gastos que excedieron sus ahorros y su pensión”, agregaron.

Glenn Ford y Sally Kirkland, en 1980 Vinnie Zuffante - Archive Photos

Hoy, quienes crearon la colecta volvieron a dejar un mensaje de la actriz. “Gracias por todo su amor y apoyo. Sally está agradecida por su amabilidad y amor. Sally está en un centro de cuidados ahora y descansa cómodamente. Por favor, envíen luz para ella”, compartieron. Hasta esta mañana, la página de GoFundMe recaudó más de 58 mil dólares. El objetivo son 65 mil.

A lo largo de su extensa carrera en Hollywood, Kirkland -quien nació en Nueva York en 1941- se desempeñó como actriz, productora y directora. También fue miembro del círculo Factory de Andy Warhol, del Actor Studio y apareció en producciones de vanguardia fuera de Broadway y fue parte de más de 200 proyectos tanto en cine como en televisión.

La actriz en 2019 John Wolfsohn - Getty Images North America

Kirkland fue muy elogiada por su papel en la comedia dramática de 1987 Anna, trabajo que le valió el Globo de Oro a mejor actriz en una película dramática y una nominación al Premio de la Academia a mejor actriz. También ganó el Premio Independent Spirit a mejor protagonista femenina y el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la mejor actriz por ese mismo film.

En la extensa trayectoria en cine y televisión de la actriz se encuentran títulos como JFK, El golpe, Anna, Todopoderoso y Juego de seducción. En la pantalla chica, apareció en episodios de Los ángeles de Charlie, Roseanne, Reportera del crimen, La niñera, Felicity y Days Of Our Lives.

Su último proyecto

En la actualidad, según contó Greene a TMZ, una nueva película sobre su vida, Sallywood, está a punto de estrenarse en Prime Video. “Inspirado por las películas de la actriz nominada al Oscar Sally Kirkland, un joven escritor se muda a Hollywood para perseguir sus sueños. En un encuentro fortuito con Sally, emprende un viaje para intentar resucitar su carrera en declive”, reza la sinopsis del film.

“Cuando conocí a Sally, tenía la fantasía de que vivía en una mansión con un mayordomo y un gran candelabro, y nada de eso resultó ser el caso”, le contó Gruber a Deadline. “Luego, me enteré de que en realidad no tenía mucha familia, no estaba casada, no tenía hijos aquí. Estaba solo en Hollywood, y éramos estos dos inadaptados que se encuentran y se complementan”. El objetivo de Gruber con el film fue rendir homenaje a “una hermosa historia de amistad, un poco como tal vez Harold y Maude”, con Tyler Steelman interpretando una versión de sí mismo.