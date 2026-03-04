La actriz Valerie Bertinelli contó que sufrió un abuso sexual a los 11 años: “Ya no me avergüenzo”

En una era donde las autobiografías o las biopics están de moda, la actriz Valerie Bertinelli acaba de anunciar el lanzamiento de Getting Naked, su libro de memorias que estará disponible a partir del 10 de marzo en los Estados Unidos. En ellas, la intérprete —conocida por sus papeles en One Day at a Time, El toque de un ángel y Hot in Cleveland— habla sobre algunas situaciones difíciles de su vida y revela que fue abusada sexualmente a los 11 años.

“No tenía pensado revelar esto”, dijo Bertinelli en una íntima charla con People. “Este iba a ser un libro sobre cómo enseñar a las personas a amarse a sí mismas. No sabía que llegaría tan lejos”, agregó sobre esta confesión que dejó perplejo a más de uno. Esta es la primera vez que la estrella televisiva habla de esa carga que ha llevado desde hace décadas y que tanto la ha afectado. “Se trata de desnudar quién soy, emocional y físicamente”, advirtió quien ha atravesado un largo proceso para poder abrirse con su público.

“Se trataba de llegar al meollo del asunto y llegar a las partes que consideraba vergonzosas y descubrir que no lo son. Son todas facetas diferentes de lo que nos define”, explicó quien sintió necesario enfrentar la vergüenza y la autocrítica de este trauma de su infancia. Para abrir ese capítulo de su libro, Bertinelli incluyó “intencionadamente” una foto de ella misma a los 11 años, “porque esa fue la niña que sufrió abuso sexual”. “Me asombra que se aprovecharan de esta niña de esa manera. Me asombra porque sigue sucediendo... y estoy furiosa. Y tenemos que empezar a alzar la voz y decir: ‘¡Basta!’”, expresó.

Al preguntarle cómo era a los 11 años, respondió: “Me encantaba colorear, leer, jugar con mis Barbies y dar la vuelta a la manzana en bicicleta. Amaba a mis gatos. Era solo una niña”. Tras confesar que le ha llevado al menos 10 años hablar, la presentadora de TV reveló cómo fue la primera vez que decidió poner en palabras lo que le había sucedido: “La primera vez que se lo dije en voz alta a mi terapeuta, pensé que me sentiría mejor. Empeoró antes de mejorar. Quizás comí un poco más, bebí un poco más. Cuando dejás de comer cosas para consolarte, dejás de beber alcohol, exponés tus sentimientos, podés lidiar con ellos o no. Y yo elegí lidiar con ellos. Ya no me avergüenzo. Estoy furiosa de que haya sucedido. Nadie se merece eso”, se sinceró.

El 2024 fue un año difícil para ella. Un año que la llevó a indagar aún más en sus emociones escondidas y en esa vergüenza corporal y la autocrítica que había albergado durante años. “Tuve un ataque de ansiedad enorme a finales de 2024 que me dejó de rodillas. Y pensé que así no iba a ninguna parte. Necesitaba trabajar más; toda esa vergüenza no tenía nada que ver con mi cuerpo. Era solo una forma de desahogarme. Mi pobre cuerpo. Fui tan cruel con él. Solo necesitaba sacarme todas esas voces de la cabeza. Mientras pasaba por eso, pensaba que la gente se preguntaría por qué me odio tanto a mí misma. Eso no es normal. Es porque el trauma ocurrió principalmente en mi infancia. No puedo hablar por los demás, pero es bastante típico”, relató.

Tras considerarse una “sobreviviente”, la actriz atribuye a su hijo Wolfgang Van Halen, a la cocina y a su trabajo en The Drew Barrymore Show (al que define como “un oasis”) el mérito de ayudarla a sanar y centrarse en lo positivo. “Supongo que, como me estoy recuperando, ya no me da tanto miedo, puedo decirlo en voz alta: ‘Sufrí una agresión sexual’. Ya no siento que me pertenezca”, reflexionó aliviada la creadora de Valerie’s Place, una plataforma donde la gente puede cocinar con ella.

Inseguridades y autoaceptación

Con una portada donde Bertinelli se muestra al desnudo, Getting Naked no solo aborda el trauma o las inseguridades que la han perseguido durante décadas, sino también sus problemas de imagen corporal, la necesidad persistente de ser perfecta y el envejecer en medio de la autoaceptación. “Trata sobre los mitos que creemos de jóvenes —sobre la belleza, el amor, el éxito— y cómo los arrastramos hasta que nos destrozan. Trata sobre desaprender el guion que dice que las mujeres deben complacer, aguantar y callar”, resume la sinopsis de este libro. “Nunca es demasiado tarde para hacer las paces contigo misma. Enamorarte locamente de la persona perfectamente imperfecta que ya eres”, agrega.

“Estoy emocionada, aunque un poco nerviosa porque este libro es casi incómodamente personal”, le dijo a People. “Espero que llegue a las personas adecuadas para que puedan verse reflejadas en él y sepan que hay una manera de superar todos los desafíos que enfrentamos en la vida”, concluyó.