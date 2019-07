El abogado de Vicky Xipolitakis se refirió a la denuncia por violencia de género que la modelo le realizó al empresario Javier Naselli Fuente: Archivo

30 de julio de 2019 • 19:07

El divorcio de Vicky Xipolitakis del empresario Javier Naselli recién comienza. La mediática ratificó hoy la denuncia por violencia de género que hizo el pasado jueves, según contó hoy su abogado, Fernando Burlando.

El letrado dijo también que Xipolitakis iniciará el divorcio en Buenos Aires, aunque el casamiento se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos. "Yo creo que Vicky enojada sería tremendamente peligrosa. Él lo debe saber. No le estoy mandando un mensaje a Naselli, ni me interesa mandárselo. Pero si se enoja Vicky, que se enoje. Yo la prefiero tranquila", señaló en el programa Pamela a la tarde.

"Ella lo único que quiere es tranquilidad en su vida porque pasó momentos de mucha violencia, muy brutales durante mucho tiempo. La explosión de Vicky fue la formalización de la denuncia", detalló Burlando.

Sobre Naselli, en tanto, apuntó: "Lo mejor que puede hacer es callarse, dar la cara en la Justicia y si tiene algún interés genuino por su hijo, que me llame a mí y no a Vicky. Tiene mi teléfono. Yo traté de comunicarme con él para decirle que hagamos las cosas bien, porque lo que está en la Justicia no va a variar, es lo que ocurrió".

"A mí no me gustaría que Vicky suba un escalón más en lo que podría ser su enojo, porque realmente tiene información y datos propios de un matrimonio", advirtió Burlando, nuevamente.

Mientras tanto Naselli está en Nueva York, su lugar de residencia habitual, y no puede hablar del tema porque, según trascendió, a las empresas a las que representa y asesora no les interesa verlo "envuelto en temas mediáticos".