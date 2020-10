Andrea del Boca habló sobre su hija: "El padre le robó la inocencia"

Andrea del Boca habló sobre la causa judicial que lleva adelante su hija contra su padre por abuso

2 de octubre de 2020 • 12:16

A pesar de la pandemia, la causa en la cual hace dos años Anna Chiara del Bocadenunció a su padre Ricardo Biasotti por abuso sexual tuvo algunos avances. Con lágrimas en los ojos, Andrea del Boca contó que fue citada a declarar y, tras confesar la angustia que le generó revivir el calvario que vivió su hija de pequeña, dio algunos detalles.

"La causa siguió aún en pandemia y tuvimos que ir a declarar. Es muy duro como mamá tener que relatar los dichos de Anna cuando empezó a contar lo que se había guardado durante tantos años por miedo, porque se sentía humillada, sucia", explicó la actriz en Nosotros a la mañana.

Además aseguró que "son heridas que quedan en el alma, que no se curan". Del Boca luego dio detalles contenidos en la denuncia presentada a la Justicia: "La obligaba a dormir en el dormitorio de él, donde él estaba desnudo, la tocaba, la besaba en la boca; el asco que le daba a ella todo eso. La obligaba a ver películas pornográficas. Ella se sentía como en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la podía escuchar".

Tras asegurar que recién un día después de la muerte de su padre Nicolás del Boca la adolescente empezó a contar lo que vivió, la estrella de telenovelas recordó lo duro que fue enterarse de lo que pasaba. "Ella nunca quiso contarlo porque tenía miedo que él me haga algo a mí o que mi papá, al que ella llamaba "papi" le hiciera algo. El día después de que murió nos contó todo. Estábamos en carne viva porque habíamos venido de la cremación, en familia tratando de recordarlo con anécdotas y de pronto rompió en llanto con un angustia que nos quedamos helados. Cuando empezó a hablar, en ese momento, me empezaron a caer muchas fichas. Ella a los cuatro años me hacia dibujos de su padre y la novia desnudos", recordó.

"Biasotti es un mentiroso compulsivo, inventa cosas para demorar la causa, quiso recusar al juez. Le hizo una denuncia a mi abogado (Juan Martín Fioribello) porque dijo que lo había amenazado y esto no fue así. Pasó que lo quiso comprar y él no aceptó. Sistemáticamente quiere dejar sin defensa a Anna, denuncia a todos quienes han querido ayudarla en algún momento", sostuvo la intérprete.

Del Boca explicó que carga con la culpa de no haber podido frenar estas situaciones en su momento. "No le deseo a nadie este dolor. La impotencia de saber que cada vez que Anna tenía que ir a dormir a lo de su padre y se agarraba de los marcos de las puertas y nos rogaba que no la dejemos ir. Tenía terror cuando tenía que pasar las vacaciones o el fin de semana con él. No era normal que Anna desde los dos años tuviera infecciones urinarias reiteradas. Yo hacia las denuncias en el juzgado de familia, pero nunca fui escuchada. La realidad era distinta, esto fue hace diez años atrás", expresó muy conmovida.

Si bien la adolescente pudo hablar y denunciar a su padre ante la Justicia, las consecuencias, según explicó, son a largo plazo. "La baja autoestima de mi hija por heridas que quedan en el alma de por vida... El padre biológico le robó la inocencia. Es inhumano, no me cabe en la cabeza lo que hizo", comentó aclarando que las personas que tienen comportamientos patológicos suelen mostrarse como "muy seductoras".

Mientras contó algunos avances de la causa judicial, reveló que su hija aún tiene miedo que su "progenitor" (como ella lo llama) le haga algo a su novio o a su familia. "La pandemia hace que podamos estar más cerca y que pueda ayudarla a sanar. Ella está estudiando, le gusta mucho la fotografía, está siendo influencer para distintas marcas; está tratando de rearmarse", señaló.

"Por suerte encontró en su novio Gastón una persona que la ha ayudado mucho. Ella durante mucho tiempo decía que nunca se iba a enamorar porque no quería que la toque nadie. Tuvieron que superar muchas cosas como pareja. Él quizá no entendía ciertas reacciones de Anna y pensó que tenía la culpa porque no sabía de todo esto. Fue él quien la ayudo mucho a tomar la decisión de denunciarlo", concluyó.