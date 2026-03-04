Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca tras la causa judicial que enfrentó, habló de su ingreso a Gran Hermano y disparó contra la fiscal

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó sorpresa a la vez que sirvió para reavivar ciertos escándalos del pasado. En ese contexto, Pablo Echarri fue consultado sobre la decisión de su colega de unirse al reality y también sobre los problemas judiciales que la actriz enfrentó en los últimos años.

En diálogo con el programa Puro Show (Eltrece), el actor, que en el pasado coprotagonizó ficciones junto a la artista, se refirió tanto al presente televisivo de Del Boca como a su situación pasada ante la Justicia. Si bien la mayoría de los participantes de Gran Hermano provienen del universo de las redes sociales, la presencia de una figura icónica de la ficción como la artista sorprendió a la audiencia.

Consultado sobre si él aceptaría ingresar a Gran Hermano, Echarri apuntó: “Yo creo que, por el presente, te diría que no, pero uno nunca sabe cuáles son las razones por las que uno toma una decisión: a veces son económicas, a veces personales; yo trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso. ¿Me lo estás preguntando por Andrea?”.

Al hablar del paso dado por su colega, precisó: “A mí me parece que está bien, ahí apuntaba mi respuesta, a que ella debe haber tomado una decisión de su propia coyuntura personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”, sostuvo.

Andrea del Boca preocupó a sus fanáticos a causa de sus crisis dentro de la casa

Echarri también se refirió a la causa judicial que involucró a la actriz en relación con la novela Mamá Corazón. Al ser consultado por este tema, sumó: “La situación judicial es que la persiguieron porque en algún momento estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef, porque las medidas procesales dieron todas a favor de Andrea y nunca se comprobó ningún tipo de estafa ni nada”, afirmó.

Además, el actor defendió a su colega y apuntó que no llegó a demostrarse que estuviera involucrada en irregularidades: “Ella hizo una novela que fue sustentada por un gobierno. Hablaban de que se había quedado con dinero y ponían el foco como si ella hubiese tenido algún tipo de acto de corrupción, pero no fue así”.

Echarri profundizó en su análisis sobre el origen del conflicto. “Me imagino que haber hecho una novela por fuera de las herramientas del audiovisual, en el Instituto (INCAA), yo me imaginaba que ella iba a tener este lío”, señaló.

Al ser consultado por la apelación de la Fiscalía tras la absolución de Del Boca, el actor sumó: “Habría que ver el nombre de la fiscal, a veces en lugar de hablar de Justicia tendrían que hablar de nombres propios y habría que escarbar las razones por las que actúan y la razón de la apelación; no tengas dudas de que son asuntos políticos. Si uno quiere vivir con los ojos más abiertos tiene que hacerse este tipo de preguntas”, reflexionó.

Consultado sobre si considera que su colega fue apartada del medio artístico tras la polémica, Echarri mencionó: “No creo que ella haya sido cancelada, la oferta laboral se derrumbó en Argentina, las novelas que Andrea o nosotros hacíamos no se hicieron más, entonces la razón por la que no trabajó más es porque no se hicieron más las producciones que hacía ella”, indicó.

Finalmente, el actor concluyó con un diagnóstico sobre la actual situación de la industria en el país: “El audiovisual, el Instituto, está cerrado. Hoy se hace muy poca cantidad de películas. No hablaría de cancelación, primero hablaría del derrumbe en la producción audiovisual”.

El ingreso de Andrea del Boca al reality

La entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano se produjo poco después de que el Tribunal Oral Federal 7 la absolviera en el juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la novela Mamá Corazón. Tras años alejada de los medios, fue su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien explicó públicamente cuál fue el motivo de su decisión.

En diálogo con Moria Casán, Fioribello aseguró que la actriz atraviesa un nuevo presente personal y profesional. “Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas”, sostuvo el letrado.

Ante la pregunta de si buscaba limpiar su imagen o una reivindicación pública, el abogado lo negó. “Ella quería jugar. Me dijo: ‘quiero jugar, quiero ser disruptiva’”, afirmó Fioribello.