Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, de novia con un jugador de rugby

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, compartió una foto romántica en sus redes sociales, donde se la ve junto a un joven. Él le da un beso mientras la abraza y ella toma la foto con su celular. Así, a través de su cuenta de Instagram, la adolescente de 18 años blanqueó su noviazgo.

Anna capturó la imagen desde el espejo, que refleja el tierno momento. En la foto, ella etiquetó al muchacho, que se llama Gastón Triviño. En su perfil se lo ve jugando al rugby, que es su gran pasión.

El dueño del corazón de la hija de Andrea del Boca es un joven alejado del mundo mediático, de perfil bajo. Y aunque Anna no se muestra muy activa en las redes sociales en el último tiempo y tiene todas sus publicaciones cerradas a comentarios, eligió su red social para presentar en sociedad al afortunado.

A principios de este año, la hija de la actriz también fue noticia luego de que Jorge Rial difundiera en Intrusos un video de ella con fuertes acusaciones contra su padre, Ricardo Biasotti . "¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormían desnudos vos y tu novia en la misma habitación que yo (...)? Yo sí me acuerdo y creo que vos también, por eso no das la cara, porque no tenés", decía la joven.

El conflicto y la relación tormentosa entre sus padres es de larga data. En 2002, Del Boca denunció a Biasotti por violencia de género e incluso mostró durante una entrevista televisiva los moretones que le habían quedado tras una supuesta pelea con su ex. En 2006 después, la actriz fue procesada por impedir que Anna tenga contacto con su padre. Finalmente, cuando la adolescente cumplió los 18 años dejó en claro que no quería tener contacto con Biasotti y vive junto a su mamá.