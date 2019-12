La angustia de Cathy Fulop por su hija Oriana

Cathy Fulop y su angustia por tener a su hija lejos Crédito: Instagr5am

Esta mañana, en el programa El club del Moro, en La 100, Catherine Fulop -que volvió a sumarse al equipo hace algunas semanas- se angustió al aire al hablar de su hija Oriana . De novia con el jugador de la Juventus Paulo Dybala , la mayor de las Sabatini abandonó el país para radicarse en el exterior (más precisamente en Italia) y acompañar al futbolista. Si bien a Cathy le cae muy bien su yerno, no ve con buenos ojos que su hija postergue su carrera musical por los sueños del deportista.

El tema surgió porque estaban hablando de Wanda Nara y de su excéntrica vida al lado de Mauro Icardi, en Europa. Si bien Fulop aseguró que le encanta seguir la vida de la botinera en las redes, no pudo evitar compararla con Oriana. "Mi hija es re bajo perfil, no le gusta mostrar su intimidad. No especula con su vida sentimental", lanzó dando a entender que la mediática y su hija son el agua y el aceite.

Tras asegurar que, por más espectacular que parezca todo desde acá, las mujeres que acompañan a los jugadores tienen una vida muy solitaria, expresó: "La vida es aburrida y sacrificada porque tienen que dejar sus cosas para acompañar a sus hombres". Y enseguida confesó la angustia que le provoca tener a su hija lejos. "En el caso de Ori es su elección pero a mí me angustia un poquito. Yo siento que es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si no resulta yo sé que va a poder seguir adelante con su vida y su profesión", advirtió.

Sin embargo el tema no quedó ahí y, al finalizar el programa, la actriz volvió a referirse al tema en Pamela a la tarde. Tras hacer una comparación con su experiencia, aclaró: "A mí me pasó lo contrario. Yo conocí a mi amor con una carrera ya armada. Ella está dejando su carrera y su país, un poquito de angustia no puedo dejar de sentir. Igual los veo tan bellos y enamorados", reflexionó con voz entrecortada.

"Como mamá estoy feliz que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble. No es que ella abandone su carrera porque sigue componiendo, de hecho en febrero va a sacar temas nuevos, pero al no estar acá donde está su carrera y su profesión, no es lo mismo", advirtió. Y enseguida confesó la tristeza que le provoca pensar que Oriana está prácticamente sola en otro país. "Siento como madre que una la perdió y está sola en otro país. Los jugadores tienen muchas concentraciones, entrenan temprano pero bueno es una angustia de mamá", opinó.

Por último, Fulop aseguró no ser la única que está sufriendo por esta situación. Su marido Osvaldo Sabatini también está muy angustiado por la distancia. "Los dos estamos igual. Él se preocupa mucho por las nenas en esta parte de su vida. Las orienta, cierra los contratos, se ocupa del dinero. Está sensible, preocupado y angustiado de tenerla lejos", remató.