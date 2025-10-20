El motivo por el que Catherine Fulop decidió pasar por el quirófano luego de su dura caída en el show de Erreway

Luego de la dura caída que sufrió en pleno show de Erreway el mes pasado, Catherine Fulop deberá pasar por el quirófano. Así lo confirmó la periodista Pía Shaw, quien además reveló que la intervención será en uno de sus hombros y el motivo que la llevó a la actriz y conductora a hacerlo lo antes posible. “Quiero poder cargar a mi nieta”, aseguró.

“¿Se acuerdan de la imagen de la caída?”, presentó el tema Shaw en la mesa de A la Barbarossa. “Al otro día nosotros hablamos con ella, dijimos ´Cathy, no pasó absolutamente nada´, estaba bárbara. Incluso hizo un video contando esto”, repasó y compartió la primicia. “Les voy a decir algo, me lo contó Cathy: todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse del hombro”, informó la periodista.

Cathy Fulop se dio un terrible golpe en el escenario del Movistar Arena

“Cathy pensó que no había pasado nada. Tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada”, continuó Pía, y recordó que incluso tres días después del accidente se fue de viaje a Japón con Marley para su programa Por el mundo. Luego, leyó el mensaje que le mandó la actriz. “Al final me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”. Luego de revisarla, el profesional verificó que se le cortaron tendones y ligamentos y, por ese motivo, programaron una intervención quirúrgica para el próximo mes.

Por último, Shaw contó el tierno motivo por el cual Fulop decidió pasar por el quirófano. “¿Y saben qué? Me dijo que es por lo más lindo: ´porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud´”, sumó Shaw. Por último, contó que la conductora está ahora en Los Angeles con su marido, Osvaldo Sabatini.

El accidente de Fulop sobre el escenario

La incidente de Catherine Fulop en el show de Erreway en el Movistar Arena

El martes 16 de septiembre por la noche, durante el quinto show de Erreway en el Movistar Arena, Catherine Fulop sufrió una dura caída. La actriz venezolana volvió a ponerse por unos minutos en la piel de Sonia Rey, la madre de Marizza Pía Spirito, el personaje de Bordonaba. En un momento del espectáculo empezó a buscar a su hija por el escenario pero calculó mal el espacio, se tropezó con las botas y se cayó al piso. “¡La p*** madre! Mamá, no lo puedo creer esto. Está bien. No me dejaste ni agarrarte de la mano”, reaccionó Camila con la intención de continuar con el guion, aunque obligada a improvisar. La situación generó preocupación, pero la actriz se recuperó, volvió al escenario, abrazó a su compañera y aseguró: “Por suerte estoy viva”.

En un principio, el accidente causó atención y preocupación en el público. Sin embargo, con el correr de los minutos y la reaparición de la actriz todo pasó de la tensión a la tranquilidad y la gente, en cambio, celebró la improvisación.

“Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, dijo Fulop después del show en sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus seguidores y a quienes estuvieron en el público del Movistar Arena.

Una noticia muy esperada

Oriana Sabatini y Paulo Dybala muestran la imagen de la ecografía con su futuro bebé (Fuente: Instagram/@paulodybala)

“Es una bendición para la familia”, confesó muy emocionada Fulop en diálogo con LA NACION luego de que Oriana, su hija, y Paulo Dybala, su yerno, confirmaron de forma pública que esperan su primer hijo. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron los futuros papás el 30 de septiembre en un posteo de Instagram compartido. La cantante y el futbolista compartieron un video donde mostraron el momento en que observan la ecografía del bebé. Como era de esperar, el anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Oriana Sabatini expresó su alegría frente a la cámara. “Vamos a ser papás”, dijo, mientras señalaba una de las imágenes del bebé. También bromeó: “Mirá, es igual a mí”. En el caso del futbolista, no emitió palabra, pero su rostro reflejó sorpresa y felicidad.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

El anuncio desató una catarata de comentarios en la publicación. Los usuarios expresaron sus felicitaciones y buenos deseos. Algunos de los mensajes fueron: “Va a ser el bebé más hermoso del mundo”, “Se cumplió el sueño de Pablo, va a ser papá”, “Finalmente”, “Abran paso, se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Se viene la perfección”.

Figuras del deporte y del espectáculo también se sumaron a las felicitaciones. Rodrigo de Paul escribió: “Sííí” y agregó emojis de corazones y caras felices. Gianina Maradona comentó: “Aia, qué hermosura. Felicitaciones” y Darío Barassi añadió emojis de corazones.