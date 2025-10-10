Catherine Fulop reflexionó sobre el embarazo de Oriana Sabatini y contó cómo se prepara para asumir el rol de abuela

Días atrás, Oriana Sabatini y Paulo Dybala revolucionaron las redes sociales al anunciar la noticia más feliz: están en la dulce espera de su primera hija. La fecha de parto estimada es el 11 de marzo, curiosamente el día del cumpleaños de la abuela, Catherine Fulop, quien está desbordada de felicidad. En diálogo con LAM (América TV), la actriz habló de cómo se enteró de que su hija será madre, detalló las íntimas conversaciones que compartieron y mostró cómo se prepara para la llegada de la nueva integrante de la familia.

Durante su charla con Ángel de Brito, Fulop contó que cuando recibió la noticia de parte de su hija intentó ser lo más precavida posible. “Por supuesto que nos súper emocionamos. Sentimos que era un alegrón, pero que había que esperar porque era muy reciente”, reveló. Asimismo, aseguró que su marido Osvaldo Sabatini “está loco” y que el embarazo de Oriana “es un antes y un después”, para él.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que van a ser padres (Foto: Instagram @orianasabatini)

En cuanto a su papel de abuela, comentó que sabe que pasará “a otra etapa de la vida” y que será “un renacer”, porque empezará a ocupar un rol diferente. Incluso, cuando le preguntaron cómo se proyecta como abuela, lo resumió en una palabra: “Loca”. Acto seguido empezó a mostrar la ropa y accesorios que ya compró para cuando nazca la bebé. “Ya mi nieta tiene de todo”, exclamó.

En cuanto a Oriana, aseveró en que ya no es una niña y fue consciente de cuando embarcarse en la maternidad. “Ella me decía: ‘Mamá, yo hasta que no sienta que puedo asumir esta responsabilidad no lo voy a hacer, porque a veces no puedo con mi propia vida’ (...) Son chicos que piensan las cosas y me pareció perfecto que ella se sintiera ahora más segura. Ella lo termina haciendo porque tenía el deseo, pero todavía tiene sus miedos“, comentó Fulop.

Catherine Fulop reflexionó sobre su nuevo rol de abuela

“A lo mejor con sus miedos, sus inseguridades, esto de que a veces ella misma no puede con ella misma, creo que esto la va a hacer madurar en este sentido, más allá de que yo siento que ella es súper madura. Mis dos hijas siento que están bien plantadas, pero siento que esto la va a ayudar hasta con sus trastornos [alimenticios]. Ahora hay una vida que va a depender de ella”, reflexionó y sostuvo que la bebé viene a dar muchas bendiciones tanto para su hija y para toda la familia.

Asimismo, comentó que mantiene un diálogo muy fluido con Paulo Dybala, y expresó su felicidad de que su yerno pueda cumplir este sueño que tiene desde hace tanto tiempo. “El otro día le mandé algo del rol del padre y esa función que él tiene de sostener a la mujer. Ella seguramente no va a ser la misma porque los dos renacen en otras personas. Él tiene que empezar a aprender a ser padre y ella madre”, reveló Fulop. ¿La respuesta del campeón del mundo? “Lo vamos a dar todo”, lo cual evidenció su alegría y entusiasmo por esta nueva etapa que van a vivir.

Tras el anuncio, Oriana Sabatini mostró su pancita de cuatro meses de embarazo (Foto: Instagram @orianasabatini)

Por otra parte, tras anunciar que están en la dulce espera, el 3 de octubre Oriana Sabatini decidió compartir con sus seguidores su primera foto embarazada. En la imagen que se tomó frente al espejo del vestidor de su casa de Roma se la pudo ver vestida con un top deportivo verde claro y un jogging gris, prendas que dejaron en evidencia su pancita de cuatro meses de embarazo. Previamente, la actriz dijo en LAM que con Paulo ya comenzaron a pesar en los nombres para su hija. Si bien aseguró que “es un trabajo en equipo” y que la elección tiene que complacer a ambos, espera imponer sus propuestas.