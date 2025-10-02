La emoción de Catherine Fulop tras recibir la noticia de que será abuela: “Es muy fuerte”

Catherine Fulop todavía está en Japón, adonde viajó junto a Marley para grabar un programa para el ciclo que todos los domingos emite Telefe, Por el mundo. A pesar del trajín de las grabaciones, los paseos y las doce horas de diferencia horaria con nuestro país, la actriz habló con LA NACION sobre la flamante noticia sobre su abuelazgo, contó qué siente y cómo se enteró del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Es una bendición para la familia”, sintetizó muy emocionada. Y evitó hablar de su cuñada Gabriela Sabatini, de quien la familia está distanciada hace ya un largo tiempo.

-¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia?

-¡Felicidad! Te imaginas que estamos muy felices. Siempre digo que las familias necesitamos estos nacimientos que dan tanta alegría. ¡Es una nueva vida! Es fuerte saber que voy a ser abuela (risas). Enseguida pensé en el camino recorrido. Porque a veces no me doy cuenta de todo lo que hemos pasado y ahora estamos por ser abuelos. Es de nuestra primera bebé. Nuestro amor dio sus frutos (se emociona).

-¿Pensás que los bebés pueden unir a la familia, como suele decirse?

-En la familia de Ova son muy pocos… Es él y ahora con nuestras hijas… Pensar que llega una nueva integrante a la familia es hermoso. Y en la familia de Paulo tampoco son muchos, en cambio en la mía, en Venezuela, somos una banda… La banda del rock and roll (risas). Pero aquí somos pocos, así que para los Dybala y los Sabatini es un alegrón enorme. Es una bendición esta niña a la que vamos a recibir con todo el amor del mundo. Va a ser una pisciana con fecha para el 11 de marzo, que es mi cumpleaños, además.

-¡Qué regalo!

-No creo que nazca ese día, pero es la fecha de parto porque se cumplen las 40 semanas de embarazo de Oriana. Es el mejor regalo que me puede dar el universo. No hay más bella señal que esta niña que está por llegar a la familia.

Fulop junto a Osvaldo Sabatini, sus dos hijas y Paulo Dybala, en el cumpleaños 60 del empresario

-¿Cómo te enteraste?

-Nos lo contaron cuando estuvieron de visita en Buenos Aires, pero había que guardar el secreto (risas). Porque hay que esperar un tiempo prudencial para estas cosas. Y también ellos tenían que sentirse seguros de contarlo. Lo respetamos, por supuesto. Fue un alegrón porque nos hacía falta esta nieta.

En estos días Fulop compartió también sus sentimientos con sus seguidores: “Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova: sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. ¡Dios los bendiga, hijos! ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo. ¡Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos!“, escribió en sus redes sociales.

Y también Ova Sabatini compartió su alegría en sus redes: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”, escribió. Y Cathy respondió: “¡Qué felicidad! Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Te amo, Ova“.

-¿Vas a aguantar la ansiedad?

-No sé cómo voy a hacer (risas). La llegada de un nieto representa una culminación de tantos años de amor compartido. Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos tenemos con Ova desde hace más de treinta años. Y esto es la frutilla que corona la torta. Es muy fuerte pensar que mi niñita va a tener un bebé (se emociona).